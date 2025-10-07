Ou comment Minisforum tente de reprendre, à sa manière, une bonne partie de l'esthétique qui a fait le succès des Mac Mini d'Apple.
Le catalogue de la marque Minisforum se complète aujourd'hui d'un mini-PC au design pour le moins original… au moins en ce qui concerne l'univers Windows puisqu'il fait la part belle à la sobriété avec une façade plus épurée que jamais.
Un Core i9-12950HX pour 16 cœurs CPU
Alors qu'elle vient d'annoncer et de sortir le MS-S1 MAX, un mini-PC surpuissant sur base AMD Ryzen AI MAX+ 395, la société Minisforum en a profité pour glisser le tout petit M1-1295.
Il n'est cette fois plus question de se fournier chez AMD puisque c'est une puce Core i9-12950HX signée Intel qui anime la machine. Ses 16 cœurs/24 threads et son cache unifié de 30 Mo en font un composant tout à fait capable d'autant qu'il peut, en fonction de la configuration retenue, être accompagné d'un maximum de 32 Go de RAM et de 1 To de SSD.
Minisforum profite du TDP relativement bas (55 watts) de la puce Intel pour nous proposer un mini-PC compact de seulement 52 millimètres d'épaisseur. La base, presque carrée, de 195 x 193 mm et le poids de 1,12 kilogramme participe du faible encombrant de la machine compte tenu de la puissance embarquée, mais le M1-1295 se distingue essentiellement par son esthétique.
Tous les connecteurs sur la face arrière
En effet, si la sobriété est une habitude sur toute une frange du monde mini-PC, le M1-1295 fait un pas supplémentaire dans le rapprochement avec l'univers Apple des Mac Mini.
Le M1-1295 peut effectivement compte sur une façade presque totalement dépourvue de la moindre « aspérité ». Minisforum n'en est pas encore à placer le bouton de mise sous tension sous le châssis, mais c'est bien la seule chose que l'on peut repérer en façade du M1-1295 qui, sinon, est complètement lisse avec son coloris uniformément argenté.
Les ports habituellement présents en façade ont été supprimés ou déportés sur la face arrière du PC avec ce que cela suppose de densité. En retournant la machine, on peut effectivment découvrir : 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x jack d'alimentation, 2x USB 2.0, 2x USB-A 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x RJ45 2,5 GbE et, plus surprenant, trois jacks audio (mic, line in, line out).
Pour le moment, le M1-1295 n'est pas disponible sur la boutique française de Minisforum, mais il est déjà en stock chez certains revendeurs où il se négocie 495,99 euros sachant qu'une version barebone (sans RAM, sans SSD) est prévue un peu plus tard dans l'année.