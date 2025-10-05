La proximité entre les signatures chimiques détectées dans les panaches d’Encelade et celles des fonds marins terrestres est, pour les chercheurs, l’indice le plus probant de conditions propices à la vie.

Sur Terre, loin de la lumière du Soleil, des écosystèmes entiers prospèrent dans les abysses autour des évents hydrothermaux : des fissures qui libèrent de l’eau chauffée au contact des roches du plancher océanique. Ce mélange d’eau et de minéraux produit l’énergie nécessaire à de nombreuses formes de vie qui vivent dans l’obscurité totale, uniquement grâce à la chimiosynthèse.

Les composés identifiés laissent penser que le plancher océanique d’Encelade est animé de réactions hydrothermales du même ordre que celles qui favorisent, sur Terre, l’apparition de composés organiques essentiels.

« Même si nous ne trouvions aucune trace de vie sur Encelade, ce serait une découverte majeure : pourquoi la vie n’est-elle pas apparue dans un environnement dans lequel toutes les conditions semblent réunies ? », s'interroge très justement Khawaja.

Il reste encore beaucoup à explorer, comme le rappelle le chercheur : « Il y a encore beaucoup à extraire des mesures de Cassini, et nous avons hâte de découvrir ce qui se cache dans les prochaines analyses ». Malheureusement, les informations glanées par Cassini, aussi riches soient-elles, datent de près de vingt ans et ne peuvent plus être réactualisées. Sa mission ayant touché à sa fin en 2017, il faudrait, dans l'idéal, une nouvelle mission entièrement dédiée à étudier in situ les processus géophysiques à l’œuvre dans l'océan d'Encelade.

Quelle que soit la suite de cette longue aventure, Encelade restera au cœur de l’astrobiologie des années durant, tout comme d'autres lunes de Saturne, à l'image de Mimas, où un océan subglaciaire a récemment été suspecté. Si la vie s’y cache, ce serait l’une des plus grandes découvertes scientifiques de l’histoire. Si, au contraire, elle est absente, nous serons confrontés à cette question, pour le moins angoissante : le vivant est-il le fruit d’un miracle terrestre dans un Univers où de nombreux autres mondes habitables seraient demeurés stériles ?