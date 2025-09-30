Dans la lignée des Fit Pro, les Powerbeats Fit adoptent un design assez reconnaissable, très coloré, dans la lignée des Powerbeats Pro. Ces écouteurs ouvertement sportifs misent sur plusieurs avantages intéressants, notamment l’intégration d’une ailette unique mais "universelle", venant se caler dans le creux de l’oreille. Celle-ci profite de 20% de souplesse supplémentaire par rapport à la première génération, ce qui devrait largement optimiser le confort. De type intra-auriculaire, les écouteurs sont livrés avec 4 tailles d’embouts.