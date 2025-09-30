Évolution des Fit Pro et petits frères des PowerBeats Pro 2, les nouveaux Powerbeats Fit de Beats perpétuent la recette sportive et colorée du constructeur américain.
Ces true wireless n’ont certes pas l’aura technologique de modèles phares comme les AirPods Pro 3, mais peuvent compter sur un design totalement adapté à un usage sportif. Surtout, les PowerBeats Fit proposent une partie des technologies intégrées sur les écouteurs PowerBeats Pro 2, dont certaines viennent directement des produits Apple.
Plus de sport, mais seulement une puce H1 ?
Dans la lignée des Fit Pro, les Powerbeats Fit adoptent un design assez reconnaissable, très coloré, dans la lignée des Powerbeats Pro. Ces écouteurs ouvertement sportifs misent sur plusieurs avantages intéressants, notamment l’intégration d’une ailette unique mais "universelle", venant se caler dans le creux de l’oreille. Celle-ci profite de 20% de souplesse supplémentaire par rapport à la première génération, ce qui devrait largement optimiser le confort. De type intra-auriculaire, les écouteurs sont livrés avec 4 tailles d’embouts.
Résistants à la sueur, les Beats n’atteignent malheureusement qu’une certification IPX4, ce qui n’est pas plus élevé que sur des true wireless standards. Notons tout de même que le boîtier est lui-aussi certifié IPX4, ce qui est moins courant.
Côté technologique, rien ou presque n’est oublié, puisque les Beats Powerbeats Fit intègrent un système de réduction de bruit active, mais également un traitement 3D Spatial Audio avec suivi des mouvements de la tête. Le son est assuré par un transducteur maison de 9,5 mm.
L’autonomie est quant à elle plutôt correcte, puisqu’annoncée à (seulement) 6 h en simple charge sous ANC, mais à 30 h en comptant le boîtier.
Le grand avantage d’un tel produit, largement versé dans l’univers Apple, est de conserver une compatibilité Android suffisante, grâce à l’application dédiée. Un peu plus difficile à comprendre : l’intégration d’une puce Apple H1 (datant de 2019), et non d’une puce H2.
Vendus à 229,95 euros, les Beats Powerbeats Fit sont disponibles dès maintenant sur les sites Beats et Apple, et seront présents en magasin à partir du 2 octobre. Quatre coloris cohabitent : Obsidienne, Gris granit, Orange turbo et Rose néon.