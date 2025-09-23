Instagram reconnaît l’évidence, la vitesse coûte des données, et propose « Utiliser moins de données » pour freiner le préchargement en cellulaire, avec la possibilité de limiter la qualité des médias. L’option n’empêche pas la fluidité en Wi‑Fi, elle évite surtout de payer pour des segments qui ne dépasseront jamais l’écran d’aperçu. Côté YouTube, un réglage d’économie de données et des paramètres de qualité sur mobile atténuent la charge, ce qui concerne donc aussi Shorts, l’avatar des vidéos courtes maison.

Ce papier n’a pas la vertu de multiplier les gigas, mais il a au moins celle d’insister, activer l’économie de données sur Instagram et serrer la qualité vidéo sur YouTube réduit immédiatement l’hémorragie en mobilité. Sur TikTok, un mode « économie de données » abaisse la résolution en dehors du Wi‑Fi et met un couvercle sur l’appétit en arrière‑plan, ce qui évite de nourrir le nuage pour rien. Aux plateformes maintenant d’arrêter la pêche au chalut, un préchargement piloté par le geste, la probabilité d’intérêt et la radio du moment rendrait enfin service aux réseaux comme aux utilisateurs, sans grimaces côté confort de lecture.