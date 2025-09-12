Une nouvelle campagne malveillante usurpant l'identité de Netflix est en cours. Les escrocs envoient de faux e-mails poussant les abonnés à « prolonger gratuitement » leur abonnement, s'ils ne veulent pas que leur compte soit bloqué.
Sans trop de surprise pour une période de rentrée, les tentatives d'arnaque par SMS et par e-mail se multiplient, et les abonnés Netflix pourraient en faire les frais. Si vous naviguez sur votre messagerie électronique, dans votre boîte de réception ou depuis vos spams, vous avez peut-être reçu un curieux e-mail titré « Votre compte sera bloqué. Impossible de valider vos informations de paiement ! » Celui-ci est faux, et fort heureusement, on peut s'en apercevoir facilement.
Un message de phishing Netflix qui joue sur l'urgence de l'abonnement expiré
Il faut avoir à l'esprit qu'hélas, certaines personnes peu regardantes ou peu sensibilisées au risque cyber liront ce faux e-mail Netflix et cliqueront sur le bouton qu'il contient. Pour les autres, on remarque assez vite la supercherie.
Vous connaissez déjà l'objet de l'e-mail. À l'intérieur, apparaît le logo Netflix, avec la mention « Votre abonnement a expiré ». Cette dernière est accompagnée par la phrase suivante : « Cher client, votre compte Netflix a expiré, mais dans le cadre de notre programme de fidélité, vous pouvez prolonger gratuitement pendant 90 jours. »
Suit alors un gros bouton rouge « Prolonger gratuitement », qui vous renvoie vers un faux site destiné à collecter vos données personnelles et bancaires. Puis une petite phrase sous forme d'astérisque, « après l'inscription, vous devez saisir les informations de votre carte de crédit pour valider votre compte. Nous ne débiterons aucun montant ». Bon, on ne va pas se mentir, même si le caractère d'urgence est présent ainsi que l'argument économique, sur le fond et sur la forme, on n'est pas sur la campagne de phishing de l'année. Mais tout de même, pensons toujours à celles et ceux qui ne feront pas attention, et ils restent nombreux !
Ne jamais oublier ces quelques réflexes pour éviter le piège
Alors évidemment, plusieurs choses clochent dans cet e-mail. Il y a d'abord l'objet, qui est accompagné de curieux caractères « Re: Votre compte sera bloqué. Impossible de valider vos informations de paiement !! 🎬📽️🇳__09-08-2025 ___1zqtib. » L'expéditeur, aussi, doit alerter, « Trusted Sender » étant une marque traditionnelle des courriers électroniques d'hameçonnage. Ensuite, vous l'avez peut-être déjà remarqué, la typologie et le logo Netflix ne sont pas les mêmes que ceux de la plateforme américaine.
Quelques recommandations s'imposent lorsqu'on reçoit un e-mail de ce type. Il ne faut jamais cliquer sur les liens ou les boutons contenus, car les fraudueurs utilisent ces liens pour voler vos données personnelles ou installer des logiciels malveillants sur votre machine. Vérifiez directement l'état de votre compte en vous connectant à votre compte Netflix depuis le site officiel ou l'application. Si votre abonnement avait vraiment un problème, vous le verriez ici.
Pensez, c'est très important, à signaler le message comme spam dans votre boîte mail pour protéger les autres utilisateurs. Supprimez-le ensuite. Repérez les indices suspects comme, je vous le disais plus haut, l'adresse expéditeur louche, les éventuelles fautes d'orthographe, et l'urgence artificielle.
Enfin, n'oubliez jamais que Netflix ne demande pas de « prolonger gratuitement » son abonnement, ni par e-mail ni ailleurs, et que le service communique toujours via des canaux officiels. En cas de doute, contactez directement le service client Netflix.