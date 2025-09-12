Suit alors un gros bouton rouge « Prolonger gratuitement », qui vous renvoie vers un faux site destiné à collecter vos données personnelles et bancaires. Puis une petite phrase sous forme d'astérisque, « après l'inscription, vous devez saisir les informations de votre carte de crédit pour valider votre compte. Nous ne débiterons aucun montant ». Bon, on ne va pas se mentir, même si le caractère d'urgence est présent ainsi que l'argument économique, sur le fond et sur la forme, on n'est pas sur la campagne de phishing de l'année. Mais tout de même, pensons toujours à celles et ceux qui ne feront pas attention, et ils restent nombreux !