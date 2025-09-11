La compagne, menée sur Ulule, est portée au moment où nous écrivons ces lignes par près de 700 contributeurs pour plus de 13 000 euros déjà financés, soit 37% de l'objectif fixé. Sur les 35 000 euros visés, 30 000 serviront à « assurer la pérennité des 3 salaires qui font vivre JM Vidéo au quotidien, ainsi que le paiement du loyer », et 5 000 à « reconstituer une partie de notre catalogue de location avec des films rares, parfois vendus sous la contrainte, afin de préserver notre identité et notre mission première », explique l'équipe du vidéoclub.