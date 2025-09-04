La version iPad inaugure également un onglet inédit baptisé « Following » pensé pour mieux gérer ses flux. Cette nouvelle fonctionnalité propose trois modes de visualisation distincts : « Tous » pour les publications et Reels recommandés des comptes suivis, « Amis » pour le contenu des comptes qui suivent l'utilisateur en retour, et « Derniers » pour un affichage chronologique avec les publications les plus récentes en priorité.

L'interface iPad tire dorénavant parti de l'espace disponible pour proposer des fonctionnalités avancées avec moins de manipulations. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter simultanément leurs messages et leurs notifications grâce à des layouts optimisés. De plus, le visionnage de Reels permet enfin d'afficher les commentaires sans interrompre la lecture de vidéos.

Instagram pour iPad est en cours de déploiement à l’échelle mondiale. Elle fonctionne sur les tablettes équipées d’iPadOS 15.1 ou d’une version ultérieure et peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store. Pour couronner le tout, Instagram annonce l'arrivée prochaine de cette interface optimisée sur les tablettes Android.