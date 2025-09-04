Instagram débarque enfin sur iPad avec une application dédiée. Après des années d’attente, le réseau social a décidé de proposer une expérience repensée pour les grands écrans.
- Instagram lance enfin une application dédiée pour iPad, après des années de demandes de la communauté.
- L'application met l'accent sur les Reels, les affichant dès l'ouverture pour une meilleure découverte de contenu.
- Un nouvel onglet 'Following' permet de gérer les flux plus facilement, avec trois modes de visualisation différents.
Après des années de demandes répétées de la part de sa communauté, Instagram franchit enfin le pas en déployant une application spécifiquement conçue pour l'iPad. Meta a pris le temps de développer une interface qui exploite pleinement les avantages des tablettes, proposant une expérience repensée autour du divertissement et de la découverte de contenu.
Instagram dévoile une application iPad pensée autour des Réels
Un peu plus tôt cette année, Instagram confirmait l'arrivée d'une application dédiée à l'iPad. Bien qu'il ait fallu patienter de nombreuses années, celle-ci vient d'être présentée au détour d'un billet de blog publié ce mercredi 3 septembre. L'objectif de cette nouvelle application est clair : placer les Reels en position centrale dès l'ouverture, mettant davantage l'accent sur la découverte et le partage de contenus qu'auparavant.
« Désormais, dès l'ouverture de l'application, vous accédez à Reels pour accéder à vos contenus préférés sur un écran plus grand. Les Stories s'affichent également en haut de l'écran, vous permettant ainsi de communiquer facilement avec vos proches, et d'envoyer des messages en un clic », indique Instagram dans son communiqué d'annonce.
Un nouvel onglet « Following » pour ne rien manquer
La version iPad inaugure également un onglet inédit baptisé « Following » pensé pour mieux gérer ses flux. Cette nouvelle fonctionnalité propose trois modes de visualisation distincts : « Tous » pour les publications et Reels recommandés des comptes suivis, « Amis » pour le contenu des comptes qui suivent l'utilisateur en retour, et « Derniers » pour un affichage chronologique avec les publications les plus récentes en priorité.
L'interface iPad tire dorénavant parti de l'espace disponible pour proposer des fonctionnalités avancées avec moins de manipulations. Les utilisateurs peuvent ainsi consulter simultanément leurs messages et leurs notifications grâce à des layouts optimisés. De plus, le visionnage de Reels permet enfin d'afficher les commentaires sans interrompre la lecture de vidéos.
Instagram pour iPad est en cours de déploiement à l’échelle mondiale. Elle fonctionne sur les tablettes équipées d’iPadOS 15.1 ou d’une version ultérieure et peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store. Pour couronner le tout, Instagram annonce l'arrivée prochaine de cette interface optimisée sur les tablettes Android.
- Des interactions faciles par de nombreux canaux (publications, Stories, messagerie, etc.)
- Un réseau social adapté aux préférences des utilisateurs dans la gestion de leur compte
- De nombreux types de contenus à créer, à partager et à consulter