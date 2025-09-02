Oubliez les montres connectées et les AirTags cachés dans les cartables. À Champeix, une ravissante petite commune auvergnate dominée par son église perchée, a trouvé mieux que l'interdiction. Au collège, neuf élèves de sixième sur dix ont volontairement supprimé leurs réseaux sociaux depuis le début de l'année. Mis au défi par leur CPE, les jeunes ont supprimé leurs réseaux sociaux de leur téléphone, ce qui contraste avec la pause numérique imposée par Élisabeth Borne sur l'ensemble du territoire.