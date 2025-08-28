Humain vient d’annoncer Humain Chat, un assistant conversationnel basé sur l’IA. L’outil, construit autour de références islamiques et arabes, sera d’abord disponible en Arabie Saoudite avant une ouverture plus large.
- Humain Chat est un nouvel assistant IA lancé par la société saoudienne Humain, d'abord en Arabie Saoudite.
- Le chatbot, alimenté par le modèle Allam, répond en arabe standard et dialectes, ainsi qu'en anglais.
- Humain prévoit d'élargir l'accès à 400 millions d'arabophones et 2 milliards de musulmans à l'échelle mondiale.
La société saoudienne Humain a annoncé le lancement d’un assistant conversationnel appelé Humain Chat notamment pour concurrencer ChatGPT. Le modèle de langage Allam alimente cette application développée par 120 spécialistes, dont près de la moitié sont des femmes. Le chatbot fonctionne en arabe standard, en plusieurs dialectes régionaux ainsi qu’en anglais. Dans un premier temps, il sera disponible uniquement en Arabie Saoudite, avant une ouverture à d’autres pays. Les dirigeants de l’entreprise présentent ce service comme destiné à un potentiel de 400 millions de locuteurs arabes et deux milliards de musulmans dans le monde.
- Chat dans différentes langues, dont le français
- Générer, traduire et obtenir un résumé de texte
- Générer, optimiser et corriger du code
L’Arabie Saoudite présente un chatbot pensé pour les musulmans et les arabophones
La société Humain a présenté son nouvel assistant conversationnel Humain Chat. Ce service fonctionne grâce au modèle Allam, développé par des ingénieurs et chercheurs saoudiens. L’entreprise précise que l’IA a été conçue pour fournir des réponses prenant en compte la culture islamique et le patrimoine arabe.
Le directeur général, Tareq Amin, évoque une « étape historique » et insiste sur l’identité locale du projet. Humain Chat travaille en arabe littéral mais aussi en dialectes égyptien et syro-libanais, en plus de l’anglais. L’équipe responsable du modèle inclut 120 spécialistes en IA, dont près de la moitié sont des femmes.
L’application sera d’abord déployée en Arabie Saoudite. Les responsables veulent cependant s’étendre à un public plus global. Ils rappellent que 400 millions de personnes parlent arabe et que 2 milliards de musulmans pourraient être concernés.
L’intelligence artificielle devient un terrain de rivalité dans le Golfe
Les projets d’IA se multiplient dans la région. Les Émirats arabes unis ont lancé Falcon Arabic, avec l’ambition d’affirmer leur avance dans le domaine. Humain Chat apparaît comme la réponse saoudienne à ce programme.
Humain appartient au Fonds d’investissement public du royaume. L’entreprise a signé en mai des accords avec Nvidia et AMD pour l’accès à des semi-conducteurs dédiés. Le groupe prévoit aussi la construction de centres de données représentant une puissance de 1,9 gigawatt d'ici à 2030. Ce chiffre donne l’échelle des moyens engagés dans le projet.
Les investissements se chiffrent en dizaines de milliards de dollars à l’échelle mondiale chaque année. Début août, Bloomberg rapportait que les Émirats préparaient jusqu’à 25 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle. Dans le même temps, Humain a annoncé un fonds de capital-risque de 10 milliards de dollars.
Le quotidien Saudi Gazette précise par ailleurs que l’application sera entièrement hébergée dans les infrastructures installées en Arabie Saoudite. De son côté, Al-Monitor souligne que le lancement illustre la volonté de Riyad d’affirmer ses progrès technologiques dans le domaine.
Le gouvernement saoudien a transféré plus de 95 employés de la Saudi Data and Artificial Intelligence Authority vers Humain afin de renforcer les équipes. Cette intégration s’ajoute aux projets de développement autour du cloud computing, de la publicité et des jeux annoncés par l’entreprise.