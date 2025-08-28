Les projets d’IA se multiplient dans la région. Les Émirats arabes unis ont lancé Falcon Arabic, avec l’ambition d’affirmer leur avance dans le domaine. Humain Chat apparaît comme la réponse saoudienne à ce programme.

Humain appartient au Fonds d’investissement public du royaume. L’entreprise a signé en mai des accords avec Nvidia et AMD pour l’accès à des semi-conducteurs dédiés. Le groupe prévoit aussi la construction de centres de données représentant une puissance de 1,9 gigawatt d'ici à 2030. Ce chiffre donne l’échelle des moyens engagés dans le projet.

Les investissements se chiffrent en dizaines de milliards de dollars à l’échelle mondiale chaque année. Début août, Bloomberg rapportait que les Émirats préparaient jusqu’à 25 milliards de dollars dans l’intelligence artificielle. Dans le même temps, Humain a annoncé un fonds de capital-risque de 10 milliards de dollars.

Le quotidien Saudi Gazette précise par ailleurs que l’application sera entièrement hébergée dans les infrastructures installées en Arabie Saoudite. De son côté, Al-Monitor souligne que le lancement illustre la volonté de Riyad d’affirmer ses progrès technologiques dans le domaine.

Le gouvernement saoudien a transféré plus de 95 employés de la Saudi Data and Artificial Intelligence Authority vers Humain afin de renforcer les équipes. Cette intégration s’ajoute aux projets de développement autour du cloud computing, de la publicité et des jeux annoncés par l’entreprise.