Desservant de nombreuses villes, le train est un moyen de transport à la fois confortable et sûr. Si ses tarifs semblent parfois un peu élevés, le train séduit car il est écologique : il permet de baisser de 95 % les émissions de CO2 sur des trajets longues distance en France par rapport à la voiture ou à l'avion. Hélas, son gros défaut reste la ponctualité : en 2023, par exemple, seuls 78 % des trains ont effectivement circulé et sont arrivés à l’heure à leur terminus (selon l'Autorité des Transports).