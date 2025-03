Le Tecno Spark Slim se présente comme le smartphone le plus fin au monde à embarquer une batterie de 5 200 mAh. Cette prouesse technique est d'autant plus remarquable que le Galaxy S25 Ultra, pourtant bien plus épais avec ses 8,9 mm, ne propose « qu'une » batterie de 5 000 mAh.

Malgré sa finesse extrême, le Spark Slim ne fait aucun compromis sur les fonctionnalités. Il arbore un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec une définition de 1224p et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La luminosité maximale atteint les 4 500 nits, surpassant largement celle du S25 Ultra.