Les avantages et les limites de Meelo

Meelo a de sérieux atouts. D’abord, vous avez le contrôle total sur votre musique. Plus besoin de dépendre d’une plateforme qui peut supprimer des titres ou modifier les conditions d’accès. Ensuite, l’accès multi-appareils vous permet d’écouter votre musique partout, sur PC comme sur smartphone ou tablette. Enfin, c’est une solution économique : puisqu’il s’agit d’un logiciel open source, aucun abonnement n’est à prévoir, hormis les frais liés à votre connexion Internet et à l’hébergement.

Mais Meelo n’est pas parfait. Il faut un serveur pour l’héberger, ce qui demande un peu de configuration. Si vous choisissez un VPS, il faudra prévoir un coût mensuel, même si ça reste bien moins cher qu’un abonnement à un service de streaming. De plus, Meelo ne propose pas encore d’application mobile dédiée. Toutefois, il est possible d’accéder à sa bibliothèque musicale depuis un smartphone via un navigateur web, offrant ainsi une alternative pratique en attendant une application officielle. Autre point à garder en tête : l’installation et la gestion nécessitent quelques connaissances techniques, même si des tutoriels existent pour simplifier la prise en main.

Meelo, une vraie alternative pour les amateurs de musique

Si vous voulez garder le contrôle sur votre bibliothèque musicale et accéder à vos morceaux en streaming sans contraintes, Meelo est une solution idéale. Certes, son installation exige un peu de configuration, mais une fois en place, plus besoin de s’inquiéter des restrictions imposées par les plateformes traditionnelles. Et comme c’est open source et gratuit, vous bénéficiez d’un outil puissant sans dépenser un centime. Bref, si vous aimez bidouiller un peu, Meelo pourrait bien devenir votre nouveau meilleur ami musical !