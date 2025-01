Pour Younited, cette extension du partenariat s'accompagne d'une autre actualité majeure : son introduction en bourse prochaine sur Euronext Amsterdam et Paris. La fintech française, grand espoir du paiement instantané hexagonal, pourrait-on dire, confirme toute son ambition de croissance. Elle est déjà présente dans quatre pays (France, Italie, Espagne et Portugal), et compte plus d'un million de clients.