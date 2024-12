Les choses pourraient évoluer dans les prochaines années. Apple envisagerait de modifier la conception interne des prochains iPhone et de séparer la puce mémoire du SoC. La RAM serait placée à côté du processeur, avec comme conséquence la possibilité d'ajouter un bus plus large et plus de broches, dans le but d'obtenir un plus grand débit de données.

La séparation de la mémoire du SoC offrirait également une meilleure dissipation thermique. C'est un point clé des derniers iPhone 16, dont la fabrication du boîtier a été revue pour atténuer la chauffe excessive du smartphone, et Apple souhaiterait aller encore plus loin.

Apple travaillerait enfin main dans la main avec Samsung pour adopter la mémoire LPDDR6-PIM, qui pourrait apporter une vitesse de transfert de données et une bande passante deux à trois fois supérieures à celles de la LPDDR5X actuelle.

Les premiers iPhone équipés pourraient débarquer d'ici à 2026, ce qui nous amène à l'iPhone 18, mais les plans peuvent changer entre-temps, et il faudra attendre encore quelques mois avant d'en savoir plus sur les plans d'Apple pour ses prochains smartphones.