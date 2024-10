Vous êtes-vous déjà imaginé en train de traverser votre ville dans moins de six ans ? Les rues sont peuplées de véhicules sans conducteur, des drones sillonnent le ciel pour livrer vos colis, et les bâtiments régulent automatiquement leur consommation d'énergie. Non, vous ne rêvez pas ! Cette révolution urbaine, portée par la 5G et imaginée par Bouygues Telecom, promet de transformer radicalement notre quotidien. Mais entre belles promesses et réalité, que nous réserve vraiment la ville de demain ?