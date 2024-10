Pour cette dernière semaine d'octobre, Apple nous donne rendez-vous pour suivre ses dernières annonces concernant la gamme Mac. Ce lundi 28 octobre, la marque a ouvert le bal en dévoilant le nouvel iMac M4, un ordinateur de bureau qui conserve son design et propose un tout nouveau processeur M4, une nouvelle caméra avant et quelques améliorations matérielles. Cette nouvelle machine s'accompagne de nouveaux accessoires disposant d'une nouvelle connectique tant attendue par les fans de la marque et du grand public.