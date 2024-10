Concrètement, comment former sans tout faire cramer ? La technologie développée par Oriole Networks utilise les réseaux photoniques avancés pour créer et interconnecter des puces d'IA. En exploitant les propriétés uniques de la lumière, il est possible non seulement d'accélérer considérablement le traitement des données, mais aussi de réduire drastiquement la consommation énergétique. En clair, les grands modèles de langage pourraient être entraînés jusqu'à 100 fois plus rapidement, tout en ne consommant qu'une fraction de l'énergie habituellement nécessaire.

Pour mesurer l'ampleur de cette innovation, il faut savoir que chaque requête d'un modèle comme ChatGPT consomme 10 fois plus d'énergie qu’une recherche Google, d'après l'Agence internationale de l'énergie. En parallèle, l'expansion des centres de données s'intensifie, avec une demande énergétique appelée à tripler d'ici à 2035, selon une étude du Rhodium Group. Avec cette nouvelle technologie, Oriole se place en alternative verte et réaliste, capable d'amortir la pression croissante sur les réseaux énergétiques.