Cette décision s'inscrit dans un contexte pour le moins tendu entre deux entreprises qui savent manier le Je t'aime, moi non plus. Masimo avait récemment obtenu l'interdiction d'importation de certains modèles d'Apple Watch aux États-Unis, en raison d'une autre embrouille sur la technologie de mesure d'oxygène dans le sang. Cette restriction avait d'ailleurs contraint Apple à désactiver cette fonctionnalité sur ses Series 9, Ultra 2 et Series 10 commercialisées aux États-Unis.