Le Honor Magic 6 Pro rejoint notre comparatif des meilleurs smartphones pour la photo

Avec la qualité de ses clichés et son écran AMOLED très réussi, le Honor Magic 6 Pro mérite amplement sa place dans notre comparatif des meilleurs smartphones pour la photo.

Commençons par le volet photo / vidéo. Le capteur principal de 50MP avec objectif à double ouverture f/1.4-f/2 offre une grande flexibilité pour capturer des photos dans différentes conditions de luminosité. Il permet de capturer des photos avec un niveau de détail élevé, des couleurs vives et une grande dynamique. Vous bénéficiez en outre d'un téléobjectif de 180MP (parfait pour les objets éloignés) et de l'ultra grand-angle de 50MP (idéal pour les photos de groupe et paysages). Côté vidéo, le smartphone de Honor permet l'enregistrement vidéo 4K à 60 images par seconde.

Et côté écran ? Le Honor Magic 6 Pro est doté d'un grand écran AMOLED de 6,8 pouces. L'écran offre une résolution de 2848 x 1312 pixels et une densité de pixels de 456 pixels par pouce.



L'écran est agréable : il se révèle très lumineux et offre des couleurs vives et un contraste élevé. Les noirs sont profonds et les blancs sont éclatants. D'ailleurs, il est compatible avec la technologie HDR10+, ce qui permet d'afficher des images avec une plage dynamique plus large. Par ailleurs, le taux de rafraîchissement de 120 Hz rend l'écran plus fluide et plus réactif. Cela est particulièrement visible lorsque vous jouez à des jeux de course, à des FPS, etc.