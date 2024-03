Canon PIXMA TR7650 : une imprimante jet d'encre 4-en-1 compacte et connectée

Du côté de chez Canon, on dévoile la nouvelle PIXMA TR7650, une imprimante dite 4-en-1 (impression, copie, numérisation et télécopie) qui se veut à la fois compacte, polyvalente et (évidemment) connectée. Il s'agit d'un modèle nouveau venu dans la gamme, destinée à la production de documents administratifs, à l'impression photo et/ou à un usage scolaire.