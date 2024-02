Philips Hue se met à jour pour mieux tenir la chandelle pendant la Saint-Valentin

Si vous êtes un utilisateur d'appareils Philips Hue, tel qu'un des rubans LED, vous êtes sans doute habitué à l'application pour smartphone qui les accompagne permettant de les configurer et de les contrôler. Elle regorge d'options et de fonctionnalités, et notamment de scènes. Celles-ci permettent de paramétrer votre éclairage en fonction d'une variété d'ambiances, correspondant pour la plupart à des thèmes particuliers comme une saison, un type d'évènement ou un moment de la journée.

C'est avec cette fonctionnalité que l'application célèbre la Saint-Valentin. Sa dernière mise à jour (5.10.0) inclut une nouvelle catégorie sur le thème de la romance. D'un simple clic, vous pouvez changer l'ambiance lumineuse de vos pièces pour adopter des tons plus rosés, rouges et dorés. C'est du moins ce qui se cache derrière les noms des scènes proposées : ruby romance, city of love, sunset allure, lovebirds, smitten, glitz and glam, promise. De quoi réchauffer.