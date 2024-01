L'Ultenic FS1 fait son entrée dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais !

Le match se fait surtout entre l'Ultenic FS1 et le Dreame H11 Core. Le Proscenic P12 déploie certes de bonnes performances d'aspiration, mais il est pénalisé par son bruit de fonctionnement élevé et un entretien peu évident. Face à lui, le modèle de Dreame est nettement plus silencieux. Le nettoyage de l'appareil est relativement aisé et c'est seulement sur l'autonomie qu'il pêche un peu par rapport à l'aspirateur de Proscenic.

Les performances d'aspiration de l'Ultenic demeurent un cran en-dessous des deux autres modèles, mais cela est surtout dû à son mode "minimal", permettant de théoriquement préserver la batterie, mais qui est rendu inutile par une efficacité d'aspiration en berne. Ce, d'autant plus que, des trois appareils que nous comparons, c'est celui qui présente la meilleure autonomie.

Alors que choisir entre Ultenic et Dreame ? Selon nous, cela dépend surtout de la taille de la surface à aspirer. Préférez l'Ultenic FS1 pour les grands espaces et réservez le Dreame H11 Core aux surfaces plus restreintes. Le modèle de Dreame est aussi à privilégier si vous voulez un appareil 2-en-1 - aspirateur et laveur de sols.