Le Dreame H11 Core fait son entrée dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais !

Dreame est une entreprise fondée en 2015 qui officie dans la tech, elle focalise particulièrement son attention sur les équipements de nettoyage, comme les robots aspirateurs et les aspirateurs balais.

La gamme d'aspirateurs balais laveurs du fabricant se décline en plusieurs variantes d'une même série, comme le H11, le H11 Core et le H11 Max. Les modèles se différencient, entre autres, sur la puissance d'aspiration (10 000 PA pour le H11 Max contre 5500 PA pour le H11) et l'autonomie (le H11 Core offre 5 minutes d'autonomie supplémentaires par rapport au H11 sur le mode d'aspiration le plus faible).

Il existe aussi des modèles de gamme supérieure, comme le M12 ou le H12 pro. Ces appareils sont à la fois plus complets et plus performants, notamment sur les sols difficiles, mais aussi plus onéreux.