Cette brèche de sécurité touche des millions d'iPhone et de MacBook

Le site Trails of Bits a pu découvrir une brèche de sécurité sur plusieurs appareils Apple. Cette faille de sécurité passe explicitement par le GPU des appareils, et même si certains modèles d'iPhone et de MacBook ont bénéficié rapidement d'une mise à jour de sécurité pour régler le problème, ce n'est toujours pas le cas pour les iPhone 12 & MacBook Air M2. Les chercheurs du site ont ainsi découvert une vulnérabilité dans les processeurs graphiques fabriqués par Apple, Qualcomm et d'autres. En employant cette brèche, un hacker peut ainsi bénéficier à un accès local à votre iPhone 12 ou MacBook Air M2, et ainsi lire vos données. Cela correspond à des millions d'appareils à travers le monde.