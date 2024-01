Samsung dévoile une tablette utilisable sans batterie

Autrement, sur le front des caractéristiques techniques, la Tab Active5 est plutôt classique. Elle tourne sous Android 14, dispose d'un écran de 8 pouces 1920x1200, d'un module photo de 13 Mpx à l’arrière, de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 8 Go et 256 Go, d'un emplacement micro-SD, un pour la carte SIM et de la compatibilité 5G. Bien évidemment, elle est cadenassée dans un écrin de caoutchouc et certifiée IP68/MIL-STD-810H pour résister à l’eau, à la poussière, aux chutes et à tous les tracas de la vie quotidienne sur un chantier. Elle est aussi dotée d’un stylet pour l’utiliser sans soucis avec des gants.