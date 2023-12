Tranquillement, un employé d'Orange vole 9 000 euros de chèques cadeaux et de smartphones, pour les planquer sous le matelas

Bon an, mal an, Orange constatait, sans trop comprendre, les divers vols de chèques cadeaux depuis ses bureaux de Lannion, dans les Côtes-d'Armor. Depuis septembre 2022, ces derniers se multipliaient, et cela a duré jusqu'au mois d'octobre de cette année. Au total, il y en avait pour 7 000 euros.