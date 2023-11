Braillerap : cette imprimante open source française va changer le quotidien de milliers de personnes

Cette imprimante made in France a d'ailleurs déjà fait le tour du monde. En plus d'être utilisée en Égypte et en Argentine, la Braillerap vient de permettre à son créateur de recevoir un prestigieux prix lors du concours international Hackaday Prize aux États-Unis. Rappelons que les plans de l'appareil sont partagés en open source afin qu'un maximum de personnes puisse en profiter.