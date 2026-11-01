Une position vieille de plusieurs minutes, c’est long quand une moto ou une voiture vient de disparaître. Le traqueur Invoxia GPS Pro Max mise sur le suivi à la seconde pour garder un œil sur les biens à distance, qu’ils soient en mouvement ou pas, à l’étranger ou simplement dans l’Hexagone. Étant déjà utilisateur du modèle classique de 2021 relié au réseau LoRa/Sigfox, cette évolution vers la 4G LTE-M m’intéressait depuis un moment. Mes échanges avec Clément Moreau, le patron d’Invoxia, lors du salon VivaTech en juin dernier ont fini de me convaincre de tester ce Pro Max.

Avec l’envie de voir ce que ce traqueur apporte au quotidien, mais aussi ce qui le distingue des balises de proximité Bluetooth ou à ultra large bande (UWB). Car entre retrouver ses clés sous un coussin du canapé et suivre précisément une moto qui s’éloigne, on ne demande pas tout à fait le même service. Un AirTag dépend du passage d’appareils du réseau Localiser pour transmettre sa position à distance. Ce traqueur Invoxia dispose, lui, de sa propre connexion 4G LTE-M.