Avec le Fitbit Air, Google avait fait un pari assez radical : supprimer l’écran pour transformer son bracelet connecté en un simple capteur de santé, capable d’enregistrer nos activités et notre sommeil, puis laisser l’intelligence artificielle Gemini interpréter toutes ces informations. Une approche minimaliste qui m’avait convaincu lors de mon test, même si l’absence d’affichage pouvait parfois se révéler contraignante. Il faut dire que ne pas pouvoir consulter l’heure sur un objet porté au poignet, c’est tout de même un peu frustrant.

Le Fitbit Edge vient combler ce manque. Pour 179,99 €, soit 80 euros de plus que le Fitbit Air à son prix de lancement, Google propose un bracelet équipé d’un écran AMOLED, d’un GPS intégré et de fonctions sportives et de santé plus complètes. Sans oublier Google Health Coach, toujours au centre de l’expérience. Sur le papier, l’Edge ressemble donc au compromis idéal entre un bracelet discret et une montre connectée. Mais après plusieurs jours d’utilisation, je me suis posé une question assez inattendue : avais-je vraiment besoin de cet écran qui me manquait tant sur le Fitbit Air ?