Avec le Fitbit Edge, Google remet un écran au poignet et enrichit son suivi de santé de plusieurs fonctions empruntées aux montres connectées. Après plusieurs jours d’utilisation, ce nouveau bracelet m’a convaincu par son confort et sa simplicité, mais m’a aussi fait douter de l’utilité de certaines de ses nouveautés.
- Bracelet discret et confortable, même pendant la nuit
- Un bel écran AMOLED, lisible et agréable à utiliser
- Un suivi sportif et cardiaque convaincant
- Le GPS intégré, pratique sans smartphone
- Google Health et les analyses Gemini
- Une recharge complète en 90 minutes
- Une batterie remplaçable par l'utilisateur
- Une autonomie estimée à cinq jours, c'est un peu juste
- Pas de paiement sans contact ni de boutique d'applications
- Des données sportives un peu limitées à l'écran
- Un abonnement à 8,99 €/mois pour le coaching IA avancé
- Un tarif sensiblement supérieur à celui du Fitbit Air
Avec le Fitbit Air, Google avait fait un pari assez radical : supprimer l’écran pour transformer son bracelet connecté en un simple capteur de santé, capable d’enregistrer nos activités et notre sommeil, puis laisser l’intelligence artificielle Gemini interpréter toutes ces informations. Une approche minimaliste qui m’avait convaincu lors de mon test, même si l’absence d’affichage pouvait parfois se révéler contraignante. Il faut dire que ne pas pouvoir consulter l’heure sur un objet porté au poignet, c’est tout de même un peu frustrant.
Le Fitbit Edge vient combler ce manque. Pour 179,99 €, soit 80 euros de plus que le Fitbit Air à son prix de lancement, Google propose un bracelet équipé d’un écran AMOLED, d’un GPS intégré et de fonctions sportives et de santé plus complètes. Sans oublier Google Health Coach, toujours au centre de l’expérience. Sur le papier, l’Edge ressemble donc au compromis idéal entre un bracelet discret et une montre connectée. Mais après plusieurs jours d’utilisation, je me suis posé une question assez inattendue : avais-je vraiment besoin de cet écran qui me manquait tant sur le Fitbit Air ?
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et confort : un bracelet qui sait se faire oublier
Google nous a fait parvenir une version Champagne Doré de son Fitbit Edge, accompagnée d’un bracelet Rose Pêche. Visiblement, quelqu’un chez Google a décidé de mettre un peu de couleur dans mes tests, et pas qu’un peu. L’ensemble ne manque pas de charme, même si j’aurais spontanément choisi quelque chose de plus sobre. Le boîtier en aluminium est compact, avec une épaisseur annoncée de 11,58 mm et un poids de seulement 17,7 grammes, hors bracelet. Il se glisse facilement sous une manche et ne prend pas beaucoup de place au poignet.
Dès les premières minutes, j’ai apprécié sa légèreté. Le Fitbit Edge ne gêne pas les mouvements et se fait rapidement oublier. Le bracelet fourni est agréable à porter et n’a provoqué aucune irritation pendant mon essai. Google livre deux tailles et propose un système de fixation mécanique simple : une pression suffit pour enclencher le bracelet, sans outil ni manipulation compliquée.
C'est surtout pendant la nuit que j’ai apprécié ce format. Je porte régulièrement des montres connectées pour mes tests, et dormir avec un appareil relativement épais n’est pas toujours agréable. Ici, le Fitbit Edge reste suffisamment discret pour que je n’y prête pratiquement plus attention, même lorsque je change de position. Un avantage important pour un appareil destiné à enregistrer le sommeil et la récupération chaque nuit. Google conserve ainsi l’une des qualités du Fitbit Air, malgré l’ajout d’un écran et un boîtier nécessairement plus volumineux.
Écran : agréable à utiliser, mais pas indispensable à mes yeux
Le Fitbit Edge dispose d’un écran AMOLED couleur de 34 mm, avec un mode d’affichage permanent. Ma première impression a été positive : les couleurs sont réussies, l’affichage est lisible et les informations restent faciles à consulter malgré la taille du bracelet. La navigation est également simple, avec un glissement vers le bas pour accéder aux commandes et des mouvements latéraux pour parcourir les widgets. Plusieurs cadrans sont disponibles, leur personnalisation passant principalement par Google Health si vous voulez une information supplémentaire. Pour ma part, j’ai gardé celui par défaut, avec juste assez d’éléments pour une lecture rapide.
Google a toutefois conservé une approche assez fermée. Le Fitbit Edge ne dispose d’aucune boutique d’applications et il faudra se contenter des fonctions fournies par le constructeur. On retrouve les outils sportifs, les alarmes, les commandes multimédias et les notifications, avec la possibilité de répondre rapidement à certains messages depuis un smartphone compatible. Sur iPhone, on ne peut que lire les messages au poignet. Des indications de navigation avec Google Maps sont également annoncées, mais je n’ai pas pu les essayer pendant ce test. L’ensemble couvre les usages essentiels, sans offrir la polyvalence d’une Apple Watch ou d’une Pixel Watch. Pendant les exercices, les informations affichées restent par ailleurs assez limitées, ce qui oblige à faire défiler les écrans pour consulter plusieurs indicateurs.
Reste un constat plus personnel. L’absence d’écran était précisément ce qui me gênait sur le Fitbit Air, notamment pour regarder l’heure. Le Fitbit Edge règle ce problème, mais je me suis aperçu que je sollicitais finalement assez peu son affichage pour autre chose. Une notification, un coup d’œil à ma fréquence cardiaque, et c’est à peu près tout. Pour consulter mes statistiques et les analyses de Google Health, je préfère toujours reprendre mon smartphone. L’écran améliore le confort quotidien, mais il n’a pas fondamentalement changé ma manière d’utiliser le bracelet.
Suivi sportif : un GPS autonome et des mesures convaincantes
Le Fitbit Edge embarque un GPS intégré, un capteur optique de fréquence cardiaque et différents capteurs de mouvement. Il propose de nombreux modes sportifs, ainsi qu’une reconnaissance automatique de certaines activités. Pour mes essais, j’ai notamment effectué deux marches avec le GPS activé, sans emporter mon smartphone. La première a duré un peu plus de 20 minutes, sur une distance enregistrée de 1,52 km. La seconde représentait 2,08 km en un peu moins de 28 minutes. Dans les deux cas, le bracelet a enregistré le parcours et les données cardiaques tout au long de l’activité. Cette autonomie par rapport au téléphone constitue un avantage appréciable face au Fitbit Air.
Le suivi de la fréquence cardiaque m’a laissé une bonne impression. Les variations sont rapidement répercutées à l’écran et je n’ai pas remarqué de comportement particulièrement incohérent pendant mes marches. J’ai également rapproché les résultats de ceux de mon Apple Watch Series 12. Les valeurs sont assez proches, même si la montre d’Apple m’a semblé plus régulière dans sa manière de suivre les variations cardiaques. Cette comparaison reste indicative : sans ceinture de référence, impossible de déterminer lequel des deux appareils fournit les mesures les plus justes.
Pour les activités sportives du quotidien, le Fitbit Edge me paraît suffisamment réactif et complet. Il ne s’adresse pas nécessairement aux sportifs les plus exigeants, mais permet de suivre facilement ses promenades, ses entraînements et ses progrès. Google propose également des programmes élaborés avec Health Coach, qui peuvent adapter les séances aux objectifs de l’utilisateur. Le GPS autonome reste néanmoins la nouveauté qui m’a semblé la plus intéressante face au Fitbit Air, particulièrement pour ceux qui aiment partir marcher ou courir sans leur téléphone.
Sommeil et santé : un réveil intelligent appréciable
Le suivi du sommeil reste l’un des arguments du Fitbit Edge. Google analyse notamment la durée du repos, les phases de sommeil, la fréquence cardiaque nocturne et sa variabilité. Après plusieurs nuits, les résultats m’ont semblé cohérents avec mes sensations au réveil. Une nuit de 8 h 10 a ainsi été accompagnée d’un score de 83/100, jugé « Bon » par Google Health, avec une fréquence cardiaque au repos de 66 battements par minute et une variabilité de 46 ms. Des données intéressantes pour observer ses habitudes, à condition de ne pas laisser une note décider de sa forme du jour.
J'ai particulièrement apprécié le réveil intelligent. Plutôt que de déclencher une alarme à une heure fixe, le bracelet peut vibrer à un moment jugé favorable dans un créneau de 30 minutes précédant l’heure programmée. Le réveil est doux, bien moins brutal qu’une sonnerie de téléphone. Je ne peux évidemment pas vérifier que l’algorithme choisit systématiquement le meilleur moment, mais l’expérience est agréable, d’autant que le bracelet ne gêne pratiquement pas pendant la nuit.
Côté santé, Google propose également un suivi continu de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène et plusieurs indicateurs avancés. Un ECG est également au programme pour rechercher des signes de fibrillation auriculaire. La fonction a été activée en cours de test, j’ai pu en réaliser un rapidement, en posant le pouce et l’index des deux côtés de l’appareil pendant 30 secondes. Google annonce une fiabilité d’environ 98 % de son capteur, cela peut être utile de temps à autre pour vérifier que tout va bien.
Même prudence avec Health Guardian, qui promet de suivre certaines tendances liées notamment à la pression artérielle et à la résistance à l’insuline. Ces fonctions ne constituent pas des mesures médicales directes et nécessitent davantage de recul que quelques jours d’essai pour en apprécier l’intérêt.
Google Health et Gemini : une expérience déjà connue
Le véritable centre de commandes du Fitbit Edge reste Google Health, l’application qui rassemble les données sportives et de santé. La configuration initiale s’est déroulée sans difficulté, même si la première mise à jour logicielle a été assez longue sur notre exemplaire bénéficiant d’un accès anticipé. Avec Google Health Premium, Gemini analyse les informations recueillies pour formuler des recommandations personnalisées. Après mes marches, le coach a résumé les séances en langage naturel, tandis qu’il commentait mon sommeil et me suggérait des activités adaptées à ma récupération. Il est également possible de poursuivre la conversation pour obtenir des précisions.
Je ne vais pas détailler davantage Google Health Coach, dont j’ai déjà exploré les possibilités dans mon test du Fitbit Air. L’expérience est sensiblement identique sur les deux bracelets et je n’ai pas constaté de différence majeure dans les analyses proposées. Pour accéder aux fonctions avancées, il faut souscrire à Google Health Premium, facturé 8,99 € par mois après les trois mois offerts à l’achat. L’abonnement n’est pas obligatoire pour consulter les statistiques essentielles, mais il représente un coût supplémentaire pour profiter pleinement du coaching IA. Les abonnés Google AI Pro et Ultra peuvent toutefois en bénéficier sans surcoût.
Autonomie : cinq jours environ dans notre utilisation
Google annonce jusqu’à sept jours d’autonomie pour le Fitbit Edge. J’ai commencé mon test le 16 octobre à 14 heures avec une batterie à 87 %, avant de voir le bracelet s’éteindre le 20 octobre à 22 heures, soit quatre jours et huit heures plus tard. Pendant cette période, j’ai enregistré plusieurs activités GPS, suivi mon sommeil chaque nuit et activé temporairement l’affichage permanent. Celui-ci a notamment accompagné une baisse de 57 à 45 % en un peu plus de 14 heures, même si les différences d’activité ne permettent pas de mesurer précisément son impact.
Après la désactivation du mode Always-on, la batterie est passée de 45 à 13 % en 48 heures. En extrapolant ces premiers relevés, on peut envisager une autonomie de l’ordre de cinq jours, variable selon l’utilisation du GPS et de l’écran. Ce n’est pas une mesure réalisée sur un cycle complet avec des réglages identiques, mais elle reste en retrait par rapport aux sept jours annoncés par Google. Le Fitbit Air avait quant à lui tenu huit jours lors de mon précédent test. Le gain de polyvalence de l’Edge s’accompagne donc d’une endurance moins généreuse.
Heureusement, la recharge est rapide. Après avoir complètement épuisé la batterie, j’ai retrouvé 100 % de charge en 90 minutes, exactement le temps annoncé par Google. Autre particularité intéressante, la batterie peut être remplacée par l’utilisateur, une initiative bienvenue pour prolonger la durée de vie du bracelet. Je n’ai toutefois pas testé cette opération et son coût reste à préciser.
Fitbit Edge ou Fitbit Air : lequel choisir ?
Le Fitbit Edge apporte des améliorations concrètes face au Fitbit Air. Son écran permet de consulter l’heure, les notifications et les principales statistiques sans sortir son smartphone. Le GPS intégré permet d’enregistrer un parcours en toute autonomie, tandis que certaines fonctions de santé, comme l’ECG, enrichissent son équipement. Pour quelqu’un qui pratique régulièrement une activité en extérieur ou souhaite retrouver davantage d’informations directement au poignet, les 80 € supplémentaires peuvent être justifiés.
À l’inverse, je ne pourrais pas remplacer mon Apple Watch Series 12 actuelle par le Fitbit Edge. Le paiement sans contact, les applications tierces et les fonctions avancées de messagerie me manqueraient rapidement, malgré la possibilité de consulter les notifications et de répondre à certains messages. Mais ce n’est pas réellement son ambition. Pour le grand public qui souhaite avant tout suivre sa santé et son activité physique, le bracelet de Google peut parfaitement faire l’affaire, sans imposer la complexité d’une montre connectée.
Si l’objectif est simplement de recueillir ses données et de retrouver les analyses de Gemini dans Google Health, le Fitbit Air reste toutefois une alternative intéressante. Il propose sensiblement la même expérience logicielle, avec une meilleure autonomie lors de nos essais, pour 99,99 € à son lancement contre 179,99 € pour l’Edge. Tout dépend finalement de l’importance que l’on accorde à l’écran, au GPS intégré et aux autres fonctions supplémentaires.
Google Fitbit Edge : l’avis de Clubic
Le Google Fitbit Edge réussit son pari : proposer un bracelet plus complet que le Fitbit Air, sans sacrifier son confort. On apprécie sa discrétion, notamment pendant la nuit, son réveil intelligent et son GPS intégré, qui permet de partir sans smartphone. Le suivi cardiaque s'est montré convaincant durant nos essais, tandis que Google Health et Gemini continuent d'offrir une expérience riche pour suivre sa santé et ses activités.
Tout n'est pas parfait pour autant. L'autonomie, estimée à cinq jours, reste en retrait face aux sept jours annoncés par Google et aux huit jours obtenus avec le Fitbit Air. L'absence de paiement sans contact et de boutique d'applications limite également sa polyvalence. À 179,99 €, auxquels peut s'ajouter l'abonnement Google Health Premium, l'Edge demande donc de bien réfléchir aux fonctions dont on a réellement besoin.
Reste la question de l'écran. C'était précisément ce qui nous manquait sur le Fitbit Air, et voilà qu'après plusieurs jours avec l'Edge, on réalise qu'il sert surtout à regarder l'heure. Le GPS et les fonctions de santé supplémentaires justifieront les 80 € d'écart pour certains, mais le modèle sans écran conserve de sérieux arguments. Google a trouvé un compromis convaincant entre bracelet de santé et montre connectée. Encore faut-il avoir besoin de ce qu'il apporte.
- Bracelet discret et confortable, même pendant la nuit
- Un bel écran AMOLED, lisible et agréable à utiliser
- Un suivi sportif et cardiaque convaincant
- Le GPS intégré, pratique sans smartphone
- Google Health et les analyses Gemini
- Une recharge complète en 90 minutes
- Une batterie remplaçable par l'utilisateur
- Une autonomie estimée à cinq jours, c'est un peu juste
- Pas de paiement sans contact ni de boutique d'applications
- Des données sportives un peu limitées à l'écran
- Un abonnement à 8,99 €/mois pour le coaching IA avancé
- Un tarif sensiblement supérieur à celui du Fitbit Air
Fiche technique Google Fitbit Edge
Résumé
|Etanchéité
|5 ATM et IP68
|Autonomie
|7jour(s)
|Taille de l'ecran
|34mm
Caractéristiques techniques
|Smartphones compatibles
|Android 11 minimum ; iOS 16.4 minimum
|Capacité de stockage
|64Mo
|Etanchéité
|5 ATM et IP68
|Capacité de la batterie
|65 mAh
|Autonomie
|7jour(s)
|Temps de charge
|90mn
Ecran
|Taille de l'ecran
|34mm
|Type d'écran
|AMOLED
|Écran couleur
|Oui
Connectivité
|Carte(s) SIM compatible(s)
|Aucun
|Bluetooth
|5.4
|GPS
|Oui
Capteurs
|Accéléromètre
|Oui
|Analyse du sommeil
|Oui
|Fréquence cardiaque
|Oui
|ECG
|Oui
|Oxymètre
|Oui
Caractéristiques physiques
|Épaisseur
|11.58mm
|Largeur
|25.56m
|Longeur
|39.22m
|Poids
|17.7g