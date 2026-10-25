Produire sa propre électricité, c’est bien. Pouvoir la consommer plusieurs heures après le coucher du soleil, c’est encore mieux. Pendant trois mois, j’ai mis la batterie Zendure SolarFlow 2400 Pro à l’épreuve de mon quotidien avec deux panneaux photovoltaïques bifaciaux de 450 Wc installés dans mon jardin et fournis par le fabricant dans le cadre de ce test. Mon objectif était de vérifier combien cette batterie pouvait réellement me faire économiser sur ma facture d’électricité, mais aussi si son installation et son utilisation au quotidien étaient aussi simples que promis.

Et sur ce point précis, la satisfaction est au rendez-vous. Une fois la configuration de l’appareil effectuée et le compteur intelligent installé, le système se charge pratiquement de tout. Mais mon expérience a également révélé quelques limites. Voici ce que je pense de la batterie Zendure SolarFlow 2400 Pro.