Avec son design revu et sa compatibilité Matter, ce thermostat sans fil simplifie la gestion du chauffage connecté. Une mise à jour pragmatique pour moderniser son installation.
Chez Netatmo, il y a en ce moment une spécialité bien rodée : reprendre un produit installé depuis longtemps dans le paysage (comme la nouvelle station météo testée ce printemps), le remettre au goût du jour sans le dénaturer, puis le relancer avec juste ce qu'il faut de nouveautés pour lui redonner de l'élan. Ce Thermostat Sans Fil Original s'inscrit exactement dans cette logique.
Plus fin, plus discret et plus contemporain que l'ancien modèle imaginé avec Philippe Starck, il ne cherche pas à révolutionner le chauffage connecté. L'ambition de Netatmo pour son thermostat connecté est plus pragmatique : le rendre plus simple à installer, plus ouvert à la domotique et un peu plus intelligent au quotidien. Et sur ce terrain, il marque incontestablement des points.
Le déballage et la mise en route
Le contenu du packaging va droit au but. On y trouve le thermostat, le Thermo Link à raccorder à la chaudière et le Thermo Hub, cette petite passerelle chargée de centraliser l'écosystème chauffage et d'ouvrir la porte au protocole Matter.
Le contenu de la boîte. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Sur le papier, l'installation est annoncée en une trentaine de minutes, sans gros travaux. Et, pour une fois, cette promesse ne semble pas avoir été écrite un soir d'euphorie au service marketing. L'assistant d'installation est clair, progressif, rassurant. On se laisse guider sans jamais avoir l'impression d'entrer dans un manuel de formation pour chauffagistes.
De gauche à droite (ou haut en bas selon votre appareil), le Thermo Link qui se relie à la chaudière, la passerelle Wi-Fi/Matter et le thermostat sans fil. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Cette nouvelle génération progresse aussi nettement sur la forme. Le boîtier blanc, beaucoup plus fin, abandonne le côté objet design qui veut se faire remarquer de son prédécesseur pour quelque chose de plus simple, de plus mature, et au fond de plus facile à intégrer dans un intérieur. Netatmo met en avant une fabrication européenne, une R&D française et l'usage de plastiques recyclés à hauteur de 65%. Sur un produit destiné à rester des années fixé au mur ou posé sur une étagère, cet effort de cohérence industrielle pèse autant que son esthétique.
Le thermostat ainsi que son support mural. ©Nicolas Guyot pour Clubic
L'argument fort de cette nouvelle génération de thermostat, c'est évidemment Matter. Grâce au Thermo Hub inclus, le thermostat devient compatible Matter et peut être intégré selon un standard commun à Apple Home, Google Home, Alexa ou SmartThings. Les trois premiers étaient toutefois déjà pris en charge par l’ancienne génération : Matter simplifie et normalise surtout cette interopérabilité.
Le branchement à ma chaudière. Les câbles du Thermo Link viennent prendre la place de l'ancien thermostat. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Tout n'est pas irréprochable pour autant. L'absence de documentation papier surprend sur un produit qui vise aussi des foyers pas forcément très technophiles. Enfin, il y a aussi une petite radinerie qui sera difficile à défendre auprès des clients. Le support à poser n'est pas inclus. Donc, si l'on souhaite installer le thermostat sur un meuble ou une étagère plutôt qu'au mur, il faudra ajouter 19,99 euros. À ce prix-là, ça fait cher le bouton de plastoc.
Attention aussi à la rupture de compatibilité : les anciennes têtes thermostatiques Netatmo ne fonctionnent pas avec la gamme Original. Il faudra les remplacer par les nouvelles têtes Original, annoncées pour ce mois de septembre. Pour un foyer déjà équipé pièce par pièce, la migration vers ce nouveau thermostat est donc pour l'instant à déconseiller.
Une fois le récepteur relié à la chaudière, il ne reste plus qu'à mettre les trois piles AA fournies dans le thermostat et lancer la synchronisation. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Au quotidien
Une fois installé, le Thermostat Sans Fil Original confirme l'impression laissée au déballage : il a été pensé pour simplifier la vie, sans forcément réussir à tout rendre limpide au premier coup d'œil. L'application Home + Control est riche, parfois même un peu trop. Les plannings demandent un temps d'adaptation, et c'est sans doute là que l'expérience peut dérouter lors des premiers jours d'utilisation. Une fois la logique de l'appli assimilée, en revanche, l'ensemble devient cohérent : on programme, on ajuste, on suit les températures, on consulte l'activité de chauffe et l'on affine ses habitudes sans difficulté majeure.
L'installation commence par la configuration de la passerelle Wi-Fi/Matter. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Netatmo a eu la bonne idée d'ajouter des fonctions réellement utiles, et pas de simples options décoratives. Eco-Assist, qui s'appuie sur la géolocalisation pour alerter lorsque le domicile est vide alors que le chauffage tourne encore, est vraiment pratique. Les scénarios Arrivée et Départ sont bien vus, et les deux raccourcis accessibles directement depuis l'écran rendent l'objet plus concret au quotidien. En revanche, lors de notre test sur un smartphone Honor, Eco-Assist s’est parfois montré capricieux, vraisemblablement en raison de la gestion agressive des applications en arrière-plan du téléphone.
L’onglet Énergie se montre particulièrement complet pour suivre le fonctionnement du chauffage. Il permet de comparer le temps de chauffe d'un mois ou d'une année sur l’autre, de suivre l'évolution des températures intérieures et extérieures, mais aussi de connaître la durée des arrêts manuels et le nombre d'activations du mode Absence.
Deux informations utiles manquent toutefois à l’appel. Si votre chaudière produit aussi l’eau chaude sanitaire, l’application n’en mesure ni la consommation ni le temps de fonctionnement : son historique porte uniquement sur les demandes de chauffage envoyées par le thermostat. Home + Control ne fournit pas non plus d’estimation du coût de fonctionnement, puisqu’il ne mesure pas l’énergie réellement consommée en kWh. Vu le prix actuel du gaz et de l'électricité, ces fonctions auraient été les bienvenues.
Ensuite, on enchaîne sur le récepteur et le thermostat. Tout est simplifié à l'extrême, il suffit de scanner les QR codes pour ajouter les produits à votre installation Netatmo. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Le thermostat n'est plus seulement là pour envoyer un ordre binaire à la chaudière : il peut aussi s'inscrire dans une logique plus large, en interaction avec le reste de la maison connectée. Pour les utilisateurs déjà équipés d'une station météo Netatmo ou d'autres produits de la marque (sauf les anciennes têtes thermostatiques de radiateurs), la cohérence globale reste franchement intéressante.
Mais ce minimalisme a aussi son revers. L'écran affiche le strict nécessaire, puis s'éteint rapidement pour économiser la batterie. Sur le principe, cela se défend. Dans la réalité, c'est un peu frustrant. Un thermostat qu'il faut réveiller pour lire la température ambiante donne parfois l'impression d'une montre qui cacherait l'heure pour préserver son autonomie.
L'interface principale est facile à prendre en main, même quand on cumule les produits de la marque. Le contrôle manuel de la température est tout aussi simple et pensez à activer l’Anticipation de chauffe (Auto-Adapt) : après environ deux semaines d’apprentissage, elle tient compte de l’inertie thermique du logement et de la météo extérieure pour démarrer le chauffage plus tôt lorsque cela est nécessaire (et inversement quand le temps se réchauffe). ©Nicolas Guyot pour Clubic
Il faut aussi rappeler la principale limite technique du produit : ici, on reste sur un pilotage on/off via contact sec. Il n'est donc pas question de régulation modulante, capable de dialoguer plus finement avec certaines chaudières compatibles. Pour beaucoup de foyers français, ce ne sera pas un problème majeur, tant le mode de commande on/off reste répandu. Mais sur un produit présenté comme une nouvelle étape pour la gamme, cette absence se remarque.
La programmation des températures (« Mon planning ») demande un petit temps d’adaptation. L’onglet Énergie fournit de nombreuses statistiques sur le temps de chauffe et les températures moyennes, mais pas sur l’eau chaude sanitaire ni sur le coût réel de fonctionnement. Enfin, Eco-Assist vous avertit lorsque vous quittez le domicile sans avoir baissé le chauffage ; il ne modifie pas automatiquement la consigne. Les scénarios Arrivée et Départ permettent en revanche d’appliquer rapidement ces réglages depuis l’appli. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Durant notre test, mené de février à la mi-août, la température relevée par un thermomètre indépendant est restée proche de la consigne, sans écart notable. Lors des épisodes de froid comme des remontées soudaines de la température extérieure, le système a correctement ajusté ses cycles de chauffe, limitant les écarts et le temps nécessaire pour retrouver la température demandée. Finis, ou presque, ces moments où l’on ressort le gros pull à la maison ou l'on ouvre grand les fenêtres en plein hiver.
Netatmo Thermostat sans fil Original : l'avis de Clubic
Le Thermostat Sans Fil Original est un bon produit, et même un très bon cru Netatmo. Pas parce qu'il en fait trop, mais précisément parce qu'il fait évoluer l'essentiel : une installation simplifiée, une ouverture bienvenue à Matter, des scénarios intelligents, une intégration plus large dans la maison connectée, un design plus abouti et un fonctionnement sans abonnement, qui reste un argument fort face à des concurrents de plus en plus tentés par les services payants.
Mais tout n'est pas encore au niveau de l'ambition affichée. L'appli Home+Control demande un petit temps d'apprentissage, l'écran trop discret finit par agacer, le support à poser facturé en supplément fait franchement mesquin, l'incompatibilité avec les anciennes têtes thermostatiques de la marque et l'absence de régulation modulante laissent un petit goût d'inachevé à ce nouveau thermostat.
Si vous n’êtes pas encore équipé et que votre chaudière accepte une commande on/off par contact sec, ce thermostat intelligent constitue une option très recommandable. En revanche, son achat est difficile à justifier pour les possesseurs des anciennes têtes Netatmo, puisqu’il impose de renouveler toute l’installation pièce par pièce.
- Facilité d'installation
- Appli complète et efficace
- Design ultra compact
- Compatibilité Matter
- Prix serré et pas d'abonnement
- Variations de température limitées
- Conçu en France
- Écran qui se met en veille
- Support de table en option
- Pas de régulation modulante
- Manque des données dans l'appli
- Anciennes têtes Netatmo incompatibles
Fiche technique Netatmo Thermostat sans fil Original
Résumé
|Plage de température
|0 à 50°C (réglage 5°C à 30°C, par paliers de 0,5°C)
|Température adaptée à la météo
|Oui
|Capteur de présence
|Oui
|Géolocalisation
|Oui
Caractéristiques techniques
|Plage de température
|0 à 50°C (réglage 5°C à 30°C, par paliers de 0,5°C)
|Température adaptée à la météo
|Oui
|Capteur de présence
|Oui
|Géolocalisation
|Oui
|OS compatibles
|iOS, Android
|Assistant vocal
|Compatibilité Matter via le Thermo Hub (passerelle)
|Ethernet
|Non
|Wifi
|Oui
|Version Wifi
|802.11 b/g/n (2,4 GHz)
|Voyant LED
|Oui
|Type d'alimentation
|Pile
Caractéristiques physiques
|Longueur
|100mm
|Largeur
|100mm
|Hauteur
|20mm
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