Netatmo a eu la bonne idée d'ajouter des fonctions réellement utiles, et pas de simples options décoratives. Eco-Assist, qui s'appuie sur la géolocalisation pour alerter lorsque le domicile est vide alors que le chauffage tourne encore, est vraiment pratique. Les scénarios Arrivée et Départ sont bien vus, et les deux raccourcis accessibles directement depuis l'écran rendent l'objet plus concret au quotidien. En revanche, lors de notre test sur un smartphone Honor, Eco-Assist s’est parfois montré capricieux, vraisemblablement en raison de la gestion agressive des applications en arrière-plan du téléphone.

L’onglet Énergie se montre particulièrement complet pour suivre le fonctionnement du chauffage. Il permet de comparer le temps de chauffe d'un mois ou d'une année sur l’autre, de suivre l'évolution des températures intérieures et extérieures, mais aussi de connaître la durée des arrêts manuels et le nombre d'activations du mode Absence.

Deux informations utiles manquent toutefois à l’appel. Si votre chaudière produit aussi l’eau chaude sanitaire, l’application n’en mesure ni la consommation ni le temps de fonctionnement : son historique porte uniquement sur les demandes de chauffage envoyées par le thermostat. Home + Control ne fournit pas non plus d’estimation du coût de fonctionnement, puisqu’il ne mesure pas l’énergie réellement consommée en kWh. Vu le prix actuel du gaz et de l'électricité, ces fonctions auraient été les bienvenues.