Avant d’entrer dans le vif du sujet et découvrir ce que nos lecteurs ont pensé du SolarFlow 2400 AC+, commençons par faire le point sur ce produit et ce qu’il propose.

Le SolarFlow 2400 AC+ en bref

Le SolarFlow 2400 AC+ est le nouveau système de stockage d’énergie imaginé par Zendure. Et comme son nom le suggère, il est conçu pour se connecter directement sur une prise murale classique en courant alternatif ou Alternating Current en anglais (AC).

Il combine un pack de batteries domestiques évolutif (de 2,4 à 16,8 kWh) avec un onduleur bidirectionnel de 2 400 W. Le tout est piloté par un système HEMS, alimenté par ZENKI AI. Celui-ci optimise les cycles de charge et de décharge selon la production solaire ou les tarifs de l'électricité, notamment pendant les heures creuses.



En d’autres termes, sa mission est de réduire la facture d’électricité de ses utilisateurs. Mais entre la promesse et la réalité, il y a parfois un monde… alors, voyons ce qu’il en est vraiment :