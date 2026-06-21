Foire aux questions

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Que signifie « couplage AC » (AC-coupled) pour une batterie solaire domestique ?

Le couplage AC consiste à connecter la batterie côté courant alternatif, après l’onduleur déjà présent dans l’installation. Concrètement, l’onduleur transforme l’électricité des panneaux (DC) en AC pour la maison, puis la batterie récupère le surplus sur cette ligne AC pour le stocker et le réinjecter plus tard. L’avantage est la compatibilité avec une installation existante, sans ajouter d’électronique côté panneaux. En contrepartie, l’énergie passe par davantage de conversions (DC↔AC), ce qui peut légèrement réduire le rendement global par rapport à un stockage directement côté DC.

À quoi servent des entrées MPPT sur une batterie solaire, et pourquoi en avoir plusieurs ?

MPPT signifie « Maximum Power Point Tracking » : c’est un contrôleur qui ajuste en permanence la tension et le courant pour tirer le maximum de puissance des panneaux selon l’ensoleillement et la température. Avoir plusieurs entrées MPPT permet de gérer des strings de panneaux indépendants, par exemple avec des orientations différentes (est/ouest), des ombrages partiels ou des puissances distinctes. Chaque MPPT optimise sa branche sans pénaliser les autres, ce qui améliore la production utile sur une journée. C’est aussi ce qui rend possible le branchement direct de panneaux en DC, sans passer par un onduleur externe pour la partie capture d’énergie.

Qu’implique une « puissance AC bidirectionnelle de 2 400 W » sur un système de stockage ?

« Bidirectionnelle » veut dire que le convertisseur peut à la fois charger la batterie depuis le réseau ou une source AC, et décharger la batterie pour alimenter la maison en AC. La valeur 2 400 W indique la puissance maximale instantanée dans chaque sens, donc la capacité à absorber ou fournir des pics de consommation sans dépasser ce seuil. Dans la pratique, cela conditionne quels appareils peuvent être couverts simultanément (chauffe-eau, électroménager, etc.) et à quelle vitesse la batterie peut se recharger en heures creuses. Cela n’exprime pas l’autonomie, qui dépend surtout de la capacité en kWh.

Comment fonctionne l’optimisation « heures creuses » et « prix en temps réel » dans une batterie pilotée ?

L’optimisation tarifaire vise à charger la batterie quand l’électricité est moins chère (heures creuses ou prix spot bas) et à la décharger quand elle est plus chère, tout en tenant compte de la production solaire disponible. Pour y parvenir, le système s’appuie sur des données de consommation du foyer, des prévisions/mesures de production et des signaux tarifaires fournis par le fournisseur ou une API. Le pilotage automatisé arbitre entre stocker, consommer directement, ou injecter sur le réseau selon des règles de coût et de confort. L’efficacité dépend surtout de la précision des données, des limites de puissance, et de la capacité de stockage réellement installée.