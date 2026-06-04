Jackery ne veut plus seulement alimenter les bivouacs, les vans et les week-ends loin de toute source électrique. Avec la série SolarVault 3, la marque s'attaque désormais à la maison, au balcon et aux installations photovoltaïques déjà en place. Le concept est de stocker l'électricité produite dans la journée pour l'utiliser plus tard, au moment où elle devient la plus utile et la plus chère, notamment le soir.

Après avoir affiché ses ambitions résidentielles au CES, Jackery les concrétise désormais en France avec la gamme SolarVault 3. Les tarifs de lancement démarrent à 839 euros pour le SolarVault 3 Pro, 959 euros pour le Pro Max AC et 1 079 euros pour le Pro Max. De quoi placer cette nouvelle gamme sur un segment de plus en plus stratégique, à l'heure où la revente du surplus solaire devient moins attractive et où l'autoconsommation prend davantage de poids dans l'équation économique.

Verisure Offre partenaire Votre tranquillité d'esprit pendant les vacances Protection complète contre les intrusions, incendies et accidents domestiques -50% sur les packs Offre partenaire

Trois batteries pour trois scénarios solaires

La gamme s'organise autour de trois modèles. La SolarVault 3 Pro vise les premiers projets d'autoconsommation, notamment en balcon ou en appartement. Cette batterie accepte jusqu'à 4 000 watts d'entrée photovoltaïque via 4 MPPT, propose une sortie AC maximale de 1 200 watts et un mode bypass jusqu'à 2 300W.

Pour rappel, le mode bypass permet à la batterie de laisser passer une puissance supérieure vers les appareils les plus énergivores lorsqu'elle est raccordée au réseau, sans que cela corresponde à sa puissance réelle en totale autonomie.