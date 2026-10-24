Cela faisait plusieurs années que ma Withings Body+ remplissait son office. Je montais dessus, les données rejoignaient l’application et je pouvais suivre mon poids sans trop me compliquer la vie. Depuis juin dernier, la BodyScan 2 a pris sa place, avec une ambition autrement plus large.

Nous avions présenté les promesses de cette nouvelle génération lors de son annonce au CES 2026. Restait à voir ce que ces indicateurs supplémentaires apporteraient une fois la balance installée dans la salle de bains, après les premières pesées et la découverte des menus.

Dans mon usage, deux éléments ont pris de l’importance : le suivi de la composition corporelle et les indicateurs cardiovasculaires. Encore faut-il apprendre à se servir de l’appareil, puis comprendre ce qu’il raconte. Sur ces deux points, tout ne se joue pas sur le plateau de la balance.