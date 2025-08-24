La structure de ces deux enceintes colonnes leur permet d'offrir une scène large, bien lisible, d’une belle stabilité, même quand on s’éloigne de l’axe d’écoute. Les voix tombent naturellement au centre, les instruments trouvent leur place sans se marcher dessus, avec une vraie sensation d’espace. Sur des enregistrements soignés — folk intimiste, jazz de chambre ou rock progressif — on retrouve ce plaisir d’écoute analytique mais jamais froid, où chaque détail se détache sans sacrifier la cohérence d’ensemble. À ce niveau de prix, c’est un bel atout. Il faut néanmoins noter que ces Teufel Stereo L2 ont besoin d'un peu d'espace pour s'exprimer. Dans un volume trop restreint, les basses peuvent vite venir empiéter sur les médiums et brouiller la lecture globale, même si, évidemment, les profils d’égalisation proposés dans l’application Teufel Home permettent de personnaliser l'écoute.

Rien de rédhibitoire au final, mais il est vrai que ces colonnes respirent mieux dans un salon spacieux ou une pièce dédiée, avec un minimum de recul. Bien positionnées, elles révèlent un équilibre convaincant avec une assise ample, plutôt ferme dans le grave, des médiums expressifs et une restitution des aigus sans agressivité. On perçoit alors toute la maîtrise de leur conception acoustique.