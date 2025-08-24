Des enceintes colonne sans ampli, sans câble entre elles, mais avec un vrai son hi-fi ? C’est la promesse des Teufel Stereo L2. Massives, mais élégantes et surtout connectées, elles veulent offrir une expérience audiophile sans complication. Ont-elles ce qu’il faut pour convaincre les puristes… et simplifier la vie des autres ? Je vous donne mon avis après plusieurs semaines passées aux côtés de cette paire d'enceintes actives.
Derrière leur format imposant et leur apparente sobriété, les Teufel Stereo L2 dissimulent une architecture ambitieuse et une restitution sonore qui vise clairement le haut du panier. Actives, connectées, puissantes, elles cochent presque toutes les cases d’un système stéréo moderne, tout-en-un, pensé pour les audiophiles qui ne veulent plus d’amplis ni de câbles superflus. Encore faut-il que la musicalité suive, on y regarde plus près.
Unboxing et premières impressions
Voilà une paire d'enceintes qui en impose ! Après la délicate étape du déballage (mieux vaut prévoir d'être deux pour les manipuler), ces colonnes trônent avec fière allure dans la pièce. Il faut dire que ces Teufel Stereo L2 ont une belle carrure, 1,20 mètre de haut pour près de 30 kg pièce, le tout fixé sur de solides pieds en aluminium.
Leur design vertical, minimaliste et épuré s’intègre avec élégance. Il faut d'ailleurs préciser que les Teufel Stereo L2 existent aussi en version blanche, en revanche, le pied en aluminium reste noir sur les deux versions. Comme vous pouvez le constater, la finition mate est soignée, les arêtes nettes, l'assemblage impeccable, tandis que les caches acoustiques aimantés assurent une belle esthétique, que l’on choisisse de dévoiler ou non les haut-parleurs.
Mis à part cela, on trouve un panneau tactile, sur le dessus de l’enceinte principale, avec un rétroéclairage qui s'active grâce à un détecteur de proximité. Une touche à la fois discrète et moderne, tout en étant parfaitement fonctionnel à l’usage. On sent que Teufel a soigné les détails, sans tomber dans le gadget. Ce souci du détail se retrouve d'ailleurs dans les pieds réglables en hauteur, qui assurent une parfaite stabilité, même sur un sol légèrement irrégulier comme dans notre cas.
En revanche, force est de constater que ces enceintes ne s’adressent pas aux petits salons. D'abord de par leur taille imposante, avec une prise au sol encore plus importante en raison de l'espace occupé par les pieds, mais aussi parce que ces Stereo L2 ont besoin d’un minimum espace pour respirer. Dans un environnement trop confiné, elles peuvent vite saturer l’équilibre de la pièce, surtout dans les basses, malgré les profils de correction proposés via l’application Teufel Home. Placées avec soin dans un volume adapté, elles révèlent alors tout leur potentiel, aussi bien visuel que sonore.
Une conception acoustique qui ne laisse rien au hasard
Les Stereo L2 adoptent une configuration active à trois voies, avec cinq transducteurs par enceinte, chacun alimenté par une amplification dédiée pour une puissance cumulée de 380 W RMS sur la paire. Cette amplification interne, pilotée par un DSP maison, optimise le filtrage et la répartition de puissance pour chaque registre, tout en évitant les pertes et les contraintes liées à un ampli séparé.
Le registre médium-aigu repose sur un module coaxial occupant la partie supérieure de la façade avec un tweeter à dôme textile de 25 mm et un haut-parleur médium planaire de 152 mm à membrane aluminium. Cette disposition concentrique assure un point d’émission unique, réduisant les problèmes de phase et garantissant une image stéréo précise et homogène sur une large zone d’écoute, même hors axe.
Pour le grave, Teufel a choisi trois woofers de 165 mm à membrane en Kevlar tressé, disposés en colonne et montés en charge bass-reflex. Leur profil concave — surnommé “Wok” par la marque — accroît la rigidité tout en limitant les résonances parasites, permettant un débattement généreux et un grave capable de descendre très bas sans traîner. Malgré cette ampleur, l’équilibre global reste maîtrisé, à condition de ne pas exagérer les réglages de l’égalisation.
L’ensemble est calibré en usine, mais peut être ajusté via l’application Teufel Home pour adapter la réponse en fréquence à la pièce et à la position des enceintes.
Une scène sonore large, vivante, mais pas totalement neutre
À l’écoute, on perçoit une signature sonore que Teufel semble avoir soigné pour maintenir un bon équilibre. Le grave est ample, rapide, solide. Le médium est soigné lui-aussi, même si on le ressent parfois légèrement en retrait sur les morceaux très denses. Les aigus, eux, sont doux et précis, avec ce qu’il faut de brillance sans devenir métalliques.
La structure de ces deux enceintes colonnes leur permet d'offrir une scène large, bien lisible, d’une belle stabilité, même quand on s’éloigne de l’axe d’écoute. Les voix tombent naturellement au centre, les instruments trouvent leur place sans se marcher dessus, avec une vraie sensation d’espace. Sur des enregistrements soignés — folk intimiste, jazz de chambre ou rock progressif — on retrouve ce plaisir d’écoute analytique mais jamais froid, où chaque détail se détache sans sacrifier la cohérence d’ensemble. À ce niveau de prix, c’est un bel atout. Il faut néanmoins noter que ces Teufel Stereo L2 ont besoin d'un peu d'espace pour s'exprimer. Dans un volume trop restreint, les basses peuvent vite venir empiéter sur les médiums et brouiller la lecture globale, même si, évidemment, les profils d’égalisation proposés dans l’application Teufel Home permettent de personnaliser l'écoute.
Rien de rédhibitoire au final, mais il est vrai que ces colonnes respirent mieux dans un salon spacieux ou une pièce dédiée, avec un minimum de recul. Bien positionnées, elles révèlent un équilibre convaincant avec une assise ample, plutôt ferme dans le grave, des médiums expressifs et une restitution des aigus sans agressivité. On perçoit alors toute la maîtrise de leur conception acoustique.
Une expérience moderne, simple, presque sans fil
Du côté de l'expérience utilisateur, il faut saluer la démarche de Teufel. Le contact avec ces Stereo L2 est simple, sans aucun ampli séparé, ni aucun câble d’enceinte obligatoire. La paire fonctionne en sans-fil, les deux enceintes communiquant entre elles via une liaison Wi-Fi propriétaire très stable. En cas de problème (ou si, comme nous, vous avez une préférence pour le filaire), un câble optique permet de relier l'enceinte principal à la secondaire.
L’application Teufel Home fait également le job. Elle laisse, notamment, le choix entre configuration stéréo ou mono, propose une gestion des profils acoustiques selon le placement (mur, coin, libre), un égaliseur 3 bandes, une liste de favoris radio… C’est sobre, mais ça fonctionne bien. On aurait aimé plus de réglages fins, et pourquoi pas une calibration automatique, mais pour la cible visée, cela reste cohérent.
Pour le streaming, c’est plutôt complet. On retrouve AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect, et bien sûr le support du Bluetooth (même s’il faut se contenter du codec SBC) et désormais Tidal Connect sont de la partie. Qobuz et Apple Music ne sont pas intégrés directement, mais on peut tout à fait passer par leur appli pour caster vers les enceintes, sans souci de stabilité.
En revanche, quelques absences se font sentir au quotidien. C'est notamment le cas de l'HDMI ARC, ce qui a tendance à compliquer un peu l’intégration avec un téléviseur. Par ailleurs, on ne retrouve pas de support DLNA/UPnP non plus, donc il faudra ruser avec une appli tierce pour accéder à sa bibliothèque locale sur un NAS. Dommage, surtout pour des enceintes de ce calibre.
Si l’égaliseur intégré dans l’application Teufel Home permet d’ajuster le rendu global (grave, médium, aigu), il reste assez basique. On ne trouve pas ici de système de calibration automatique via micro, ni de réglage manuel plus avancé permettant d’affiner la courbe selon la pièce. Cela pourra frustrer les audiophiles les plus pointilleux, mais reste en phase avec la volonté de simplicité de l’ensemble. Autre point souvent soulevé sur ce type de produit : la latence Bluetooth. Bonne nouvelle, ici elle reste très discrète. Même en usage vidéo (YouTube, Netflix), le décalage entre son et image est à peine perceptible, ce qui rend les Stereo L2 tout à fait utilisables pour un visionnage ponctuel, même si la connexion Bluetooth repose uniquement sur le codec SBC.
Test Teufel Stereo L2 : l'avis de Clubic
Avec ses Stereo L2, Teufel réussit ici un pari audacieux, celui de concevoir une vraie paire d’enceintes hi-fi moderne, sans ampli, sans câbles, sans compromis sur la dynamique ou la puissance. Leur voix chaleureuse, leur grave solide et leur stéréophonie précise en font des partenaires de choix pour tous les styles de musique, à condition de les installer correctement et de ne pas chercher une neutralité absolue.
Elles ne sont pas parfaites pour autant, on note quelques limites ergonomiques (pas de HDMI, app perfectible, EQ basique), un rendu parfois un peu flatteur, et un placement exigeant. Mais elles savent faire oublier tout ça dès qu’on appuie sur "lecture". Une belle réussite pour qui cherche une solution tout-en-un, connectée et avec de bons atouts audiophiles.
- Restitution sonore de haut niveau
- Grave profond et maîtrisé
- Design soigné et construction sérieuse
- De bons atouts pour le streaming musical
- Bonne dynamique, quel que soit le style de musique diffusée
- Pas d'HDMI ARC ou de support DLNA/UPnP
- EQ un peu trop basique
- Bluetooth limité au codec SBC
Fiche technique Teufel Stereo L2
|Puissance admissible
|190W
|Réponse en fréquence
|24 - 22000 Hz
|Niveau de pression acoustique Max
|112dB
|Format d'enceinte
|Colonne
|Connectiques
|Auxiliaire Mini-jack 3,5 mm, Optique, RCA
|Nombre de haut-parleurs
|5
|Haut-parleur grave
|165mm
|Haut-parleur médium
|152mm
|Haut-parleur tweeter
|25mm
|Ethernet
|Oui
|Wi-Fi
|Oui
|Version Wi-Fi
|4
|Bluetooth
|Oui
|Codecs Bluetooth
|SBC
|Portée Bluetooth
|10m
|AirPlay
|AirPlay 2
|Hauteur
|117cm
|Largeur
|22.2cm
|Profondeur
|30cm
|Poids
|26.2kg