Forfait pas cher : optez pour la Série Free 80 Go pour bien démarrer l'année 2021 !

Ce forfait sans engagement proposé par Free à tous ses nouveaux abonnés est disponible jusqu'au 5 janvier 2021. Notez tout de suite que la première année est affiché à 12,99€ puis passera à 19,99€ pour mois au bout de 12 mois. Si vous disposez d'un smartphone 5G, vous pourrez alors bénéficier de tous les nouveaux usages possibles avec une connexion ultra haut débit mobile. Sinon vous pourrez librement changer de forfait en conservant votre Numéro par le biais de votre RIO (Relevé d'Identité Opérateur). Lors de l'inscription, l'opérateur vous demandera la somme de 10€ pour activer votre nouvelle carte SIM.

Ce forfait illimité Free vous permettra de bénéficier d'une enveloppe data de 80 Go utilisable en France métropolitaine en 4G+ (débit réduit au-delà). Les appels et SMS sont évidemment illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Seuls les MMS sont uniquement en illimité sur le territoire métropolitain. De quoi garder le contact avec Famille et amis, et sans compter !