Forfait mobile : RED by SFR fracasse le prix de son forfait RED 100 Go 🔥

L'opérateur mobile RED by SFR ne peut décidément jamais rester en place et revient à la charge avec une nouvelle offre promotionnelle d'exception, vous permettant de gagner chaque mois quelques euros sur votre facture de forfait mobile mais aussi sur cette de votre famille. De quoi récolter un joli pactole à la fin de l'année.

Cette promotion sur son forfait mobile RED vous propose 100 Go de données mobiles chaque mois. Une enveloppe data particulièrement généreuse qui vous permet de profiter de tous les services offerts par votre smartphone. Vous pouvez ainsi jouer en ligne à tous les derniers jeux du moment mais aussi regarder les derniers épisodes de votre série préférée en streaming et passer des appels vidéo depuis le réseau 4G d'SFR. Et recommencer le jour suivant et tous les autres jours de la semaine sans vous soucier du nombre de Go restants.

Et RED by SFR pense également au stockage de votre téléphone en vous proposant 100 Go d'espace cloud sur ses serveurs. Si vous avez besoin de télécharger des fichiers lourds, pas besoin de saturer votre smartphone, déplacez vos fichiers dans le nuage et accédez-y depuis n'importe quel appareil connecté au réseau.

Pour les appels et SMS, évidemment RED by SFR vous propose une formule illimitée en France métropolitaine. Plus besoin de couper court à la conversation à la hâte, avec ce forfait vous pouvez rester des heures au téléphone sans être interrompu.