Bon plan : une Smart TV LED LG 55" à prix choc chez Darty 🔥

Le LG 55NANO86 est un téléviseur faisant partie de la gamme LCD de 2020. Il doté d'un écran à rétro éclairage LED EDGE de 55 pouces (diagonale de 140 cm, résolution 3840 x 2160px). L'écran dispose des technologies 4K et HDR.



Pour la connectique, l'appareil embarque 4 prises HDMI, 3 ports USB (2.0 et 3.0), 2 prises d'antenne (RF et SAT), un port Ethernet, une sortie audio numérique optique et une prise casque.