Cette entreprise produit des souris sur mesure, rien qu'en envoyant une photo de votre main !

Qui dit souris de jeu, dit également efficacité et réactivité. Et visiblement, Formify ne semble pas non plus avoir laissé de côté ces aspects indispensables. La startup tient également à proposer les meilleures performances de jeu possibles avec, notamment, une vitesse de suivi de 650 IPS ainsi qu'une résolution allant jusqu'à 16 000 DPI. Notez qu'elle est également dotée d'un capteur Pixart PMW3395. Si le poids peut légèrement varier en fonction de la taille de la main du client, celui-ci devrait tout de même en moyenne graviter autour de 55 grammes.