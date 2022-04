Plus que quelques jours pour profiter de l'offre ENGIE avec 6 mois offerts sur Ma conso+

Vous avez de grandes chances de répondre aux critères nécessaires pour en bénéficier de Ma conso+, puisqu'en plus de disposer d'un contrat Elec ou Duo Référence chez ENGIE, vous devez seulement posséder un compteur Linky dont le capot n'est pas scellé, et une connexion Wi-Fi.

Ensuite, l'installation est également rapide, puisque ENGIE vous fournit un kit à installer sur votre compteur Linky, et lorsque celui-ci est connecté à votre réseau Wi-Fi, vous n'avez plus qu'à le laisser vous transmettre les mesures qu'il réalise en temps réel. Car tel est l'un des nombreux atouts de Ma conso+, à savoir vous permettre d'identifier rapidement les plus importances sources de consommation d'électricité au sein de votre foyer.

Ainsi, la recharge d'une voiture électrique, la consommation de votre téléviseur, ou encore la demande énergétique de votre four, peuvent désormais être précisément mesurées et adaptées. Faites ainsi des économies non négligeables en optimisant votre quotidien, en choisissant des appareils moins énergivores par exemple, et consultez également vos historiques mensuels directement dans Ma conso+ pour apprécier l'évolution précise de votre facture d'énergie.