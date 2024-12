[1] - La remise s’élève à 100 euros TTC et apparaitra sur la facture de souscription, sous réserve de la vérification par ENGIE de la conformité de l’offre d’énergie souscrite et de son activation.

Offre réservée aux particuliers hors clients déjà titulaires le jour de la souscription d’un contrat de vente d’électricité en cours avec ENGIE et disponible pour tout lieu de consommation situé en France métropolitaine, hors Corse, sur les zones géographiques où ENGIE commercialise des contrats de vente d’électricité et de gaz auprès des clients particuliers. Limitée à une remise par foyer (identifié par Point de Livraison) sur toute la durée de l’opération. Non cumulable avec toute autre réduction ou opération promotionnelle d’ENGIE.

[2] - Prix du kWh HTT 24% moins cher en moyenne en décembre : pour un contrat avec une puissance souscrite de 9kVA, un comptage heures pleines/heures creuses et une moyenne utilisation (MU4), l’écart constaté entre le prix du kWh HTT de l’offre Elec Référence 1 an et le prix du kWh HTT du Tarif Réglementé de Vente de l’Electricité est de -24% OU pour un contrat avec une puissance souscrite de 6kVA, un comptage double et une courte utilisation (CU4), l’écart constaté entre le prix du kWh HTT de l’offre Elec Référence 1 an et le prix du kWh HTT est de -23,71% OU pour un contrat avec une puissance souscrite de 6kVA, un comptage simple et une moyenne utilisation (MU4), l’écart constaté entre le prix du kWh HTT de l’offre Elec Référence 1 an et le prix du kWh HTT est de -24,28%. Ces comparaisons sont réalisées à partir du prix total indicatif du kWh de l’offre Elec Référence 1 an (inclut le prix par kWh de la fourniture, l’acheminement et les obligations) et le prix du kWh HTT du Tarif Réglementé de Vente. En fonction du profil de consommation du client, l’abonnement HTT peut être supérieur à l’abonnement HTT du Tarif Réglementé de Vente.