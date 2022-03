Pour bénéficier de Ma conso+ c’est simple : vous devez être client ENGIE avec une offre électricité ou duale, posséder un compteur Linky dont le capot n'est pas scellé, et un réseau Wi-Fi.

Ensuite, place à un bilan des plus précis grâce au kit ENGIE, à brancher directement sur votre compteur Linky, qui va désormais vous permettre de savoir quelle énergie consomme votre ordinateur, ou les heures durant lesquelles vous consommez le plus d'électricité par exemple. Installez votre app' sur votre smartphone sous Android et/ou iOS et prenez en main Ma conso+ très simplement.

Ensuite, testez la consommation de chacun de vos équipements si cela vous chante, et cela, en temps réel, mais aussi, anticipez sur les mois à venir ! Vous pouvez facilement voir quelles sont les pratiques à adopter au quotidien pour faire des économies, tout en consultant vos historiques de consommation comme vos prévisions afin de disposer d'une vision d'ensemble idéale. Cibler les appareils les plus énergivores avec précision devient vraiment plus simple, et bien sûr, si jamais vous avez des questions sur le fonctionnement de Ma conso+ et ses fonctionnalités diverses, n'hésitez pas à contacter le service client d'ENGIE.