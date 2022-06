Rakuten explose le prix de cette TV Samsung The Serif 4K de 50" via ODR de 20%

Avec The Serif, Samsung réinvente le téléviseur en le propulsant en tant qu'objet déco au coeur du salon. Pour ce faire, la TV est posé de des pieds très fins et haut qui transforment l'écran en tableau suspendu au coeur de la pièce. Plutôt qu'un traditionnel cadre noir et triste, le constructeur a opté pour un coloris bleu ciel très élégant qui donne un cachet particulier à l'ensemble.

L'écran justement est d'une taille de 50 pouces pour un spectacle cinéma dans votre maison. La dalle QLED 4K vous permet d'obtenir un grand niveau de détails sur les programmes compatibles et une qualité d'image supérieure. Les haut parleurs sont eux compatibles Dolby Digital pour une restitution du son éclatante.

Le téléviseur The Serif est de plus un modèle connecté avec le système d'exploitation Tizen, et vous pouvez accéder à l'ensemble des plateformes de SVOD depuis votre télécommande, sans aucun effort pour profiter de vos films et séries préférées.