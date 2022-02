La TV Samsung QLED 65" The Frame tombe à 1199€ (soit -200€)

Comme nous l'avons dit, cette TV dispose d'une connectique déportée. Cela signifie qu'il y a un seul et unique câble, transparent qui plus est, relié à un boîtier externe sur lequel se trouve tous les ports. Là vous pouvez y trouver 4 ports HMDI, 2 ports USB, un port Ethernet, une sortie audio optique, une prise d'antenne et un emplacement CI. Ajoutez à cela une connexion Bluetooth et WiFi, bien entendu.

La TV embarque les assistants connectés Alexa, Google et Bixby. Ce dernier est une création de Samsung. Vous pouvez ainsi décider de celui que vous voulez utiliser en fonction de votre écosystème domestique. Pendant les Soldes, la Samsung QE65LS03A est à 1199€ au lieu de 1399€ chez Rue du Commerce. Et vous pouvez en plus prétendre à une offre de remboursement de 100€ sur le site de Samsung pour son achat.