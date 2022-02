Soldes : cette Smart TV Mini LED 55 pouces est en promo chez Boulanger

Passons maintenant au détail concernant cette excellente TV TCL, à commencer par un bel écran de 55 pouces (3840 x 20160), soit une diagonale de 140 cm. Et ce téléviseur est bourré de technologies pour vous offrir le meilleur rendu visuel possible, à commencer par le mini LED qui permet à l'écran de restituer la même qualité d'image qu'avec des LED jusqu'à 10 fois plus grandes. Cela vous permet de visionner des programmes en 4K tout en offrant une compatibilité avec le HDR et un taux de balayage natif de 100 Hz.

Les amateurs de Smart TV sont ainsi ravi par cette téléviseur fonctionnant avec Android TV et vous permettant, via une connexion à Internet, de bénéficier des programmes de centaines d'applications (nécessitant parfois des abonnements non compris dans cette offre, rappelons-le). Plus encore, gérez votre téléviseur avec votre voix grâce au Google Assistant intégré nativement, mais aussi à Alexa si vous possédez l'assistant d'Amazon.

Enfin, les gamers seront aussi ravis par la connectique, puisque 4 ports HDMI 2.1 sont inclus, parfait pour connecter votre console et offrir des performances optimales, et les technologies ALLM et VDR, permettant au téléviseur de détecter que vous êtes en train de jouer et de s'adapter via un mode spécifique tout en garantissant une fluidité optimale et l'absence d'images saccadées.