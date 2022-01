Cette TV QLED 4K Samsung profite d'une double promo pour les Soldes d'hiver

Quand les Soldes d'hiver arrivent, les bons plans High-Tech' ne sont pas en reste. Mais en couplant cette offre soldée par la Fnac à l'offre de rachat actuelle de Samsung, vous faites des économies massives sur des investissements de très long terme ! En effet, en ce moment, le téléviseur Samsung QE75Q83A QLED 75" est à 1799€ chez la Fnac.

En plus de bénéficier de -10% de rabais, soit 200€, constituez votre dossier pour bénéficier de l'ODR de Samsung pour laquelle ce téléviseur est éligible ! Ainsi, ce sont 500€ qui vous sont remboursés par Samsung, et font chuter le prix concret de ce téléviseur à seulement 1299€ ! Vous devez cependant effectuer votre achat au plus tard le 8 février 2022 et envoyer votre dossier avant le 8 mars 2022. Samsung vous rembourse même jusqu'à 1000€ pour l'achat simultané d'un téléviseur et d'une barre de son compatibles, les références possibles sont inscrites dans le lien de l'ODR. Notez enfin que la livraison à domicile vous est offerte.