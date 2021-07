80 Go à moins de 10€ : Free joue les prolongations avec son offre choc

Il est aujourd'hui devenu relativement simple de changer d'opérateur mobile, et l'offre signée Free Mobile pourrait bien convaincre les plus sceptiques.

Contre moins de 10€ par mois, vous pouvez ainsi passer vos appels vers mobiles et fixes, envoyer vos messages par SMS et vos photos par MMS en illimité depuis la France métropolitaine, les DOM et même l'Europe. Mais, plus encore, vous disposez de 80 Go d'internet couvert par le réseau 4G+ de Free pour votre smartphone, tout en ayant la possibilité de vous connecter au réseau FreeWifi disponible dans tout l'Hexagone.

Comptez dans ce prix des possibilités plurielles de contacter l'assistance Free Mobile en cas de besoin, que ce soit en composant le traditionnel 3244 qu'en ayant recours à leur dernière innovation : un service client joignable par WhatsApp !

Autant de qualités qui ont permis à cette offre de décrocher la Palme d'Or de notre comparatif Clubic 100% indépendant. Elle n'attend plus que vous !