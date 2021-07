Philips, Samsung, LG, TCL : Top 6 des offres TV en Soldes chez Cdiscount

Nous continuons avec un modèle plus haut de gamme signé Philips. Avec sa dalle UHD 4K de 58“, soit 146 cm de diagonale, profitez d’une grande image riche en détail avec une luminosité élevée, un contraste important et des noirs profonds le tout rendu possible par l’adoption du processeur Philips P5. Les couleurs de peau se rapprochent de la réalité avec une grande précision.

Elle est dotée du système d’exploitation Saphi transformant cette TV en Smart TV connectée. Elle vous donnera accès à tous vos programmes favoris en streaming tel que Netflix, Prime Video, etc. Et pour une immersion totale, profitez également du HDR10+ et des technologies Dolby Vision et Dolby Atmos.