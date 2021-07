TV LED Samsung 55" en Soldes chez Cdiscount à un prix inratable

Si vous recherchez une nouvelle TV dotée dotée d’une belle dalle 4K pour afficher les derniers contenus en très haute définition, la Samsung 55“ proposée par Cdiscount devrait cocher tous les critères y compris celui du prix.

Elle propose une dalle de 138 cm de diagonale à rétroéclairage LED. Sa résolution UHD 2160p permet de proposer une image très nette et riche de détails avec des couleurs éclatantes. Ce résultat est rendu possible par le processeur Crystal 4K de Samsung et par la technologie UHD Crystal. Les couleurs sont éclatantes, les noirs offrent une grande profondeur, l’image offre une dynamique élevée et le tout est relevé par un contraste important pour une excellente visibilité, peu importe l’heure de la journée.

Son design sobre et discret avec des bordures ultra-fines lui permet de se fondre dans le décor de votre salon. Elle offre des fonctions particulièrement intéressantes. Ainsi, elle est dotée de la compatibilité avec l’assistant vocal Alexa mais aussi la possibilité de travailler de chez vous en utilisant l’accès à distance de votre PC de bureau. Votre TV se transforme en bureau virtuel en ajoutant un clavier et une souris sans fil Bluetooth.

Avec ses fonctions Smart TV, profitez des applis de streaming disponible pour visionner vos films et séries favoris sans avoir à jongler avec les télécommandes, tout se passe depuis votre TV.